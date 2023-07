Riesenwuzzler-Turnier in Zemendorf-Stöttera

Vollbild

FB

Matthäa Markhardt, Hannah Meinschink, Simeon Markhardt gemeinsam mit Alexander Emmerich Kremsner. Christian Kodydek und Markus Schmidt unterhielten sich gut. Franz Heinzl und Martin Winkler hatten eine gute Zeit. Das Team "TSM" machte beim Riesenwuzzler-Turnier in Zemendorf mit. Markus Hannabauer und Sandra Strommer-Fass in Zemendorf. Das Team "d'Zomgwiaftln" nahmen auch am Turnier teil. Gabi und Christoph Strümpf unterhielten sich gut mit Gabi Ollram.

1 /7