Unternehmer trafen sich zum Netzwerken in Pöttelsdorf

„Besonders erfreut war ich über die vielen Unternehmer_innen aus der Region, die zum „business talk“ gekommen sind und über die hervorragende Kooperation mit der WKO Regionalstelle Mattersburg. Der „business talk“ ist und bleibt eine tolle Plattform für burgenländische Unternehmer_innen“, freut sich die Stellvertretende AMS-Geschäftsführerin Karin Steiner über das gelungene Netzwerktreffen. Gerade das Thema des Employer Brandings beschäftigt die burgenländischen UnternehmerInnen mehr als je zuvor. Der Fachkräftemangel fordert die Unternehmen besonders heraus und gefragt sind innovative Modelle in der Personalsuche.

„Wir konnten die burgenländischen Unternehmer_innen beim „business talk“ über die AMS Services gut informieren und haben unsere kostenlose Impulsberatung vorgestellt. Gerade jetzt brauchen die burgenländischen Unternehmen verstärkt professionelle Unterstützung und Beratung“, betont Markus Plattner, Geschäftsstellenleiter des AMS Mattersburg.

Rund 30 UnternehmerInnen waren bei der Veranstaltung vor Ort. Foto: AMS Burgenland

Beim AMS „business talk“ in Kooperation mit der WKO Regionalstelle Mattersburg wurden auch Beratungen vor Ort für die Teilnehmer_innen angeboten. Kernstück des Abends war ein informativer Vortrag der Firma Deloitte zum Thema „Was macht Arbeitgeber attraktiv“ und die Talkrunde mit Testimonials aus dem Bezirk, die von ihren Erfahrungen mit den AMS Services, insbesondere mit der Impulsberatung, berichtet haben. Für alle teilnehmenden Betriebe gab es Gutscheine für eine kostenlose Impulsberatung. Der nächste AMS„business talk“ geht am 23. Mai in der RGS Eisenstadt über die Bühne. Dort treffen sich Unternehmer_innen aus dem Bezirk Eisenstadt zum gemeinsamen Networken.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.