Mattersburg: Die Kochstraße bekommt wieder eine Bäckerei

Die Bemühungen von Sigrid Weiss, Besitzerin des Geschäftslokales, das Lokal wieder mit Leben zu füllen, haben sich ausgezahlt: Am 1. September wird Sanela Nikolic im Rahmen des „Schulstart-Shoppings“ ihr Geschäft präsentieren, am 4. September geht die offizielle Eröffnung ihrer „Mimis Backstube“ über die Bühne. „Mit war wichtig, dass es wieder einen Mieter gibt. Schon aus diesem Grund, dass die Stadt wieder etwas mehr belebt wird, die Frequenz in der Michael Kochstraße ist in den letzten Monaten allgemein stark zurückgegangen“, berichtet Weiss. Nikolic weilt aktuell noch auf Urlaub, Weiss berichtet über die Pläne der neuen Pächterin: „Das Konzept ist in etwa das selbe, wie es bei der Bäckerei Linauer-Wagner war. Es wird eine Bäckerei mit einem kleinen Café sein. Unter der Woche wird um 6 Uhr aufgesperrt, am Sonntag wird von 6 bis 12 Uhr geöffnet sein. „Geplant ist auch, dass kleine Tische vor dem Lokal aufgestellt werden. Ich hoffe, dass dies von der Gemeinde genehmigt wird.“ Der Standort in der Kochstraße, benachbart zum „Matschakergasserl“, hat große Tradition: Insgesamt 47 Jahre war dort die Bäckerei Linauer Wagner beheimatet.

Am 4. September geht die offizielle Eröffnung der„Mimis Backstube“ von Sanela Nikolic über die Bühne. Foto: Richard Vogler