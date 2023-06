Neudörfler Chor auf der Suche nach neuer Chorleitung

Bei der Langen Nacht der Kirche am Freitag vergangener Woche hatte Pedro Santo Figueira seinen letzten Auftritt mit seinem Chor, dem er ein Jahrzehnt lang den Takt vorgab. Die Anspannung war deshalb vielleicht noch einmal ein Stück weit größer als sonst üblich. „Es war aber wieder ein tolles Konzert mit Pedro“, bedankt sich Ernestine Loibl-Spadt, die Obfrau des Chors, nicht nur für dieses eine Konzert, sondern auch für die zahlreichen anderen davor. „Pedro hat sich entschieden, mehr Zeit für Komponieren und Dirigieren von Orchestern aufzuwenden.“ Das müsse man so akzeptieren, auch wenn es nicht leicht fällt, denn eine neue Chorleitung zu finden, ist nicht gerade eine einfache Aufgabe. „Mit dieser Schwierigkeit haben ganz viele Chöre in ganz Österreich zu kämpfen“, weiß Loibl-Spadt, „denn die Ausbildung zum Chorleiter wurde einige Jahre vernachlässigt. Erst jetzt kann man am Haydn-Konservatorium wieder Chorleitung studieren.“ Die ersten frisch gebackenen Chorleiter würden dann in zwei Jahren mit ihrer Ausbildung fertig sein. So lange kann man mit der Suche aber natürlich nicht warten.

„Manche Chöre lösen sich auf, andere schließen sich zusammen.“

Als der Chor Cantate nova 2000 aus dem damaligen Kirchenchor heraus gegründet wurde, war Theres Buchmayer Chorleiterin. Die Chorleitung muss also demnach nicht zwingend männlich sein. Die Suche erfolgt zum Beispiel über diverse Inserate in Chorverbänden oder in Foren. „So haben wir damals auch Pedro gefunden.“ Das Problem ist aber auch dort eindeutig ersichtlich: die Nachfrage nach Leitern ist größer als das Angebot. „Manche Chöre lösen sich deshalb auf, andere schließen sich zusammen. In Wien wäre es noch leichter, jemanden zu finden, da es dort viel mehr Musikschaffende gibt.“ Übersiedeln will man aber auch nicht, Neudörfl gefällt dann doch zu sehr. Die sommerliche Übergangsphase könne der Chor zwar jetzt mit einer internen Lösung überbrücken, da hier ohnehin nicht gesungen wird. Ein Dauerzustand kann das allerdings nicht sein. „Bis September hoffen wir, dass wir einen neuen Chorleiter oder eine neue Chorleiterin gefunden haben“, sagt Ernestine Loibl-Spadt.

Gesungen wir alles von Klassik über Volkslieder bis Filmmusik

Wer immer der oder die neue Chorleiter/in wird, sollte eines sein: sehr musikalisch – davon kann und darf man ausgehen. Weiters wäre es wünschenswert, wenn die Person Klavier spielte und für Proben Geduld und eine bestimmte Vision mitbringt, also durchaus die Richtung vorgibt, denn der Chorleiter bestimmt größtenteils das gesungene Liedgut, so die Obfrau. Gesungen wird viel Klassik, Kirchenmusik, Gospel, oder Pop, auch Volkslieder oder Filmmusik gehören zum umfangreichen und vielfältigen Repertoire. „Jeder, der schon in einem unserer Konzerte war, weiß wie groß die Spannweite unserer Darbietungen ist“, so Loibl-Spadt. Das wird auch von den Gästen geschätzt und in gewisser Weise erwartet. Diese große Spannbreite soll deshalb auch in Zukunft beibehalten werden.

Intensivere Proben bedarf es vor allem im Advent, da findet in der Regel immer ein Schwerpunktkonzert übers Jahr gesehen statt, nämlich das Adventkonzert. Ein weiterer wichtiger Termin ist das Frühlingskonzert. Außerdem wird bei Messen mitgewirkt, etwa zu Ostern oder Weihnachten, und auch bei diversen anderen Veranstaltungen in Neudörfl ist der Chor immer wieder ein gern gesehener und vor allem gern gehörter Gast.

Bewerbungen können ab sofort direkt an die Obfrau per Mail geschickt werden: ernestine.loibl@aon.at Neue Sänger oder Sängerinnen – derzeit 24 – sind ebenfalls immer herzlich willkommen. Proben finden (derzeit) montags von 19.00 bis 21.00 Uhr (außer Juli und August) im Pfarrheim Neudörfl statt.