Neudörfler Chor präsentiert neue Chorleiterin

Es war keine einfache Aufgabe. Schon damals, als bekannt wurde das Pedro Santo Figueira den Chor verlassen wird, war sich Obfrau Ernestine Loibl-Spadt bewusst, dass die Warteschlage von freien Chorleitern und -leiterin in der Umgebung wohl nicht allzu lang sein würde. Dass es dann doch so schnell ging, hat sie überrascht. „Wir hatten sogar mehrere Bewerbungen.“ Nicht nur in der BVZ wurde ein Aufruf gestartet, sich zu melden, falls Erfahrung in einer Chorleitung besteht, auch beim Hadyn-Konservatorium, der Musikuniversität Wien oder in der Chorszene in Niederösterreich wurde inseriert. „Außerdem haben wir befreundete Chöre und Musiker kontaktiert.“

Andrea Köhler-Atzorn studierte Gesang und Dirigieren in Köln, Valencia, Karlsruhe und Wien und ist seit vielen Jahren als Konzertsängerin, Stimmbildnerin und Gesangslehrerin sowie Chorleiterin tätig. Foto: zVg

Der letztgenannte Weg führte schließlich zu Andrea Köhler-Atzorn – und zum Erfolg. „Sie hat sich beim 'Ensemble achord' in Wiener Neustadt beworben, die voriges Jahr einen Chorleiter/in gesucht haben. Das Inserat wurde noch nicht aus dem Internet genommen. Und da ich gute Beziehungen zum Chor habe, wurde die Bewerbung an mich weitergeleitet“, erklärt Ernestine Loibl-Spadt.

Proben zum Adventkonzert am 8. Dezember haben begonnen

Andrea Köhler-Atzorn kommt ursprünglich aus Deutschland und studierte Gesang und Dirigieren in Köln, Valencia, Karlsruhe und Wien. Seit vielen Jahren ist sie als Konzertsängerin, Stimmbildnerin und Gesangslehrerin sowie Chorleiterin in Deutschland, Spanien, Italien, Ungarn und anderen europäischen Ländern tätig. Seit Anfang 2020 lebt und arbeitet sie in Österreich und leitet das Wiener Vokalensemble für Alte Musik, „Vox Cordis“, wo sie zunächst als Altistin begann.

Seit 4. September kann sie ganz offiziell auch die Leitung des Neudörfler Chors „Cantate nova“ in ihre musikalische Vita hinzufügen. Erste Proben und ein Kennenlernen hat bereits stattgefunden, denn für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag müssen Beiträge einstudiert werden. Und auch das Adventkonzert am 8. Dezember nähert sich bereits mit großen Schritten. „Nach zehn Jahren mit Pedro Figueira wird es sicherlich auch eine Umstellung für all unsere Chorsänger/innen sein. Wir sind aber schon sehr gespannt und freuen uns, dass es wieder mit Schwung losgeht und neue Lieder in unser Repertoire kommen“, so Obfrau Ernestine Loibl-Spadt.

Mit mindestens 25 verschiedenen Mehlspeisen beim Dorffest vertreten

Parallel dazu geht es, vor allem für die Sängerinnen des Chors, zunächst aber noch in die Backstube, denn am Wochenende steht das Dorffest auf dem Plan, wo der Chor natürlich auch wieder mit einem eigenen Stand vertreten sein wird, wie die Obfrau verrät: „Wir haben jedes Jahr mindestens 25 verschiedene Mehlspeisen und Kuchen. Die größte Auswahl gibt es am Sonntag. Dazu gibt es Kaffee, Aufstrichbrote und andere Getränke.“ Durch die Einnahmen beim Verkauf kann der Chor bei seinen laufenden Ausgaben unterstützt werden.