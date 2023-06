Caritaslauf Laufwunder SchülerInnen liefen für den guten Zweck

Die Kinder der Volksschule Schattendorf nahmen am Caritaslauf Laufwunder teil und sammelten Geld für den guten Zweck. Foto: BVZ, zVg

K ürzlich legten die Schattendorfer SchülerInnen der Volks- und der Mittelschule die Schulbücher zur Seite und zogen die Sportschuhe an. An diesem Tag sammelten sie beim „Caritas Laufwunder“ mit jeder gelaufenen Runde am Sportplatz Spenden, die Kindern und Jugendlichen in den Caritas Lerncafès zur Verfügung gestellt wurden. Die Familien sowie Verwandte und Freunde und der Elternverein unterstützten die fleißigen LäuferInnen vor Ort oder mit Spendengeldern. Eine großartige Leistung von Kindern für Kinder.

Auch die SchülerInnen der Mittelschule Schattendorf sammelten beim Laufen Geld für den guten Zweck. Foto: BVZ, zVg