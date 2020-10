Zimmermann: Insolvenzantrag eingebracht .

In der Causa um die Commerzialbank Mattersburg ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt auch über den Mattersburger Dachdeckerei-Betrieb Zimmermann von Ex-Commerzialbank-Aufsichtsrat Ernst Zimmermann ein Konkursverfahren eröffnet worden. Es sind 98 Mitarbeiter und circa 65 Gläubiger betroffen. Die Passiva betragen rund 812.000 Euro. Ziel ist eine Sanierung des Unternehmens.