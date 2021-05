Im März 2020 berichtete die BVZ vom Ausschluss des ehemaligen Stadtfeuerwehrkommandanten Otto Ivancsich aus der Mattersburger Wehr. Laut FF wurde bei den Brandsicherheitswachen über Jahre hinweg dem Aufwand entsprechend zu wenig berechnet.

„Leider war der Altkommandant nicht zu Gesprächen bereit. Als die Situation zu eskalieren drohte, sah das neue Kommando, keinen anderen Ausweg, als die Mitgliedschaft zwischen der Feuerwehr Mattersburg und dem Altkommandanten zu beenden“, wurde in einer Stellungnahme der Stadtfeuerwehr festgehalten. Ivancsich verwies damals auf seinen Anwalt. „Die seitens der Stadtfeuerwehr Mattersburg wider unseren Mandanten erhobenen Vorwürfe bestehen nicht zu Recht. Vielmehr erfolgte der Ausschluss unseres Mandanten aus der Stadtfeuerwehr Mattersburg in rechtswidriger Weise“, so der Anwalt von Ivancsich. Den offenen Brief in vollem Wortlaut finden Sie auf bvz.at