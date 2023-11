Streit um Kindergartenbeiträge zwischen Wiesen und Bad Sauerbrunn

„Seit Jahrzehnten haben die Kinder, die auf Wieser oder Pöttschinger Hotter wohnen die Möglichkeit die Volksschule, den Kindergarten und seit Dezember 2018 auch die Kinderkrippe in Bad Sauerbrunn zu besuchen. Für Bad Sauerbrunn war und ist das selbstverständlich, da der Hotter oft nur auf der anderen Straßenseite liegt und der Lebensmittelpunkt vieler Familien daher in Bad Sauerbrunn ist“, berichtet Bad Sauerbrunns Bürgermeister Gerhard Hutter. Natürlich bedeute diese Situation für die Gemeinde Bad Sauerbrunn auch einen höheren Personal- und Platzbedarf im Kindergarten und daher wurde im Jahr 2018 der Kindergarten neu gebaut. „Zurzeit besuchen 38 Kinder aus Wiesen und Pöttsching den Kindergarten in Bad Sauerbrunn. Die Zahl wird sich bis Sommer sicher noch steigern. Den größten Anteil hat Wiesen mit 3 Kindern in der Krippe und 23 Kindern im Kindergarten. Somit befüllen diese Kinder mehr als eine ganze Gruppe und es stellt sich die Frage, ob diese hohe Anzahl an Kindern in Wiesen einen Platz finden würde“, so Hutter.

Den Gemeinden Pöttsching und Wiesen werden für die Übernahme der Kinderbetreuung durch die Gemeinde Bad Sauerbrunn entsprechende Beiträge vorgeschrieben. Die Gesamtkosten werden durch die Anzahl aller Kinder dividiert. Dieser Pro-Kopf-Betrag wird für jede Gemeinde mit der Anzahl der angemeldeten Kinder multipliziert und den Gemeinden in zwei Raten vorgeschrieben. „Viele Jahre hat dies gut funktioniert, nur will nun die Gemeinde Wiesen für die Kinder aus dem vom Bürgermeister aus Wiesen beanspruchten Ortsteil „Wiesen Nord“ nicht bezahlen. In diesen Zusammenhang muss schon die Frage gestellt werden, ob diese Kinder für Wiesen keinen Wert haben. Wir reden hier von Kindern und nicht von einem politischen Slogan den der Bürgermeister aus Wiesen mit dem Ausdruck „Wiesen Nord“ proklamiert hat. Dieser Slogan und die Nichtzahlung der Kindergartenbeiträge erwecken doch den Eindruck, dass „Wiesen Nord“ nicht wirklich ein Teil der Gemeinde Wiesen ist“, kritisiert Hutter. Geht es nach dem Bad Sauerbrunner Orstchef, so habe es vielmehr hat es den Anschein, dass für diese Kinder aus dem Steuerkuchen des Bundes Geld kassiert wird, aber kein Geld in die Zukunft der Kinder investiert werden soll. Anders sei die Tatsache, dass Wiesen seinen Zahlungsverpflichtungen in der letzten Zeit immer erst nach Monaten und mehreren nachdrücklichen Mahnungs-Aufforderungen nachkommt, nicht zu Erklären. Aktuell sei die Gemeinde Wiesen € 85.000,- Kinderbetreuungsgeld schuldig.

Hutter weiter: „Der Gemeinde Bad Sauerbrunn ist es wichtig, den Familien ein breites Angebot an Kinderbetreuungszeiten zu bieten und hält die Einrichtung bis auf 5 Tage für Reinigungszwecke im Jahr offen. Die Krippe ist wöchentlich 43,75 Stunden und der Kindergarten 51,25 Stunden geöffnet. Im Gegensatz dazu betragen die Stunden in Wiesen in der Krippe nur 39 Stunden und im Kindergarten nur 41 Stunden. Kinder können mit Vollendung des ersten Lebensjahres die Krippe in Bad Sauerbrunn besuchen, in Wiesen erst mit 18 Monaten. Das Angebot in Bad Sauerbrunn für Kinderbetreuung entspricht den heutigen Anforderungen der Gesellschaft und die Gemeinde möchte dieses Angebot auch weiterhin allen Kindern, auch jenen vom Hotter zur Verfügung stellen, was aber eine Beteiligung der Gemeinden Pöttsching und Wiesen an den Kosten voraussetzt. An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass Beiträge seitens Pöttsching im Gegensatz zu Wiesen stets pünktlich bezahlt werden.“

Weghofer reagiert wie folgt: „Die Gemeinde Bad Sauerbrunn hat das Kindergarten- und Schulgeld für die Wiesener Kinder im Ortsteil „Wiesen Nord“ extrem erhöht. Die Gemeinde Bad Sauerbrunn fordert von der Gemeinde Wiesen: Für den Besuch von 22 Kindern im Kindergarten EUR 128.502,88. Das sind pro Kindergartenkind im Jahr EUR 5.841,-. Für den Besuch von 13 Schülern in der Volksschule EUR 32.278,80. Das sind pro Schüler im Jahr EUR 2.482,98. Für den Besuch der von 5 Schülern in der Nachmittagsbetreuung EUR 10.463,10. Das sind pro Schüler im Jahr EUR 2.092,62 Somit betragen die Kosten im Jahr inklusive Nachmittagsbetreuung EUR 4.575,60 pro Schüler“, so der Wiesener Ortschef, um weiter auszuführen: „Insgesamt zahlt die Marktgemeinde Wiesen EUR 171.244,78 im Jahr an die Gemeinde Bad Sauerbrunn. Vor zehn Jahren zahlte die Marktgemeinde Wiesen für den Kindergarten- und Schulbesuch lediglich EUR 39.267,- im Jahr. Die hohen Kosten beruhen auch darauf, dass die Gemeinde Bad Sauerbrunn einen überdimensionalen Kindergarten Quadratmeter betreibt. Im Vergleich dazu hat der Kindergarten in Wiesen eine Nutzfläche von 801 Quadratmeter und die gleich große Nachbargemeinde Pöttsching 611 Quadratmeter. Die Gemeinde Bad Sauerbrunn muss froh und den Marktgemeinden Pöttsching und Wiesen danken, dass sie mit dem Kindergartengeld und dem Schulgeld das Budget von Bad Sauerbrunn mitfinanzieren. Die laufenden Kosten müsste Bgm. Hutter auch nur mit den Kindern von Bad Sauerbrunn bezahlen.