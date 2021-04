Mittels Dringlichkeitsantrag in der Landtagssitzung am Donnerstag wird unter anderem die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission gefordert, erklärte Klubchef Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz.

Bei der Causa handle es sich um den "Kriminalfall einer Privatbank", außerdem hätten Aufsichtsrat, Nationalbank und Finanzmarktaufsicht versagt, so Hergovich. Der Sachverständige und der Verfahrensrichter seien hingegen zum Ergebnis gekommen, dass das Land korrekt gehandelt habe. Im Untersuchungsausschuss sei die Aufklärung nur beschränkt möglich gewesen, da von Bundesseite keine Akten geliefert wurden: "Es gibt keine rechtliche, aber eine moralische Verpflichtung. Der kamen ÖVP und Grüne nicht nach."

Der Klubobmann kündigte daher einen Dringlichkeitsantrag an, denn "das Behördenversagen des Bundes muss Konsequenzen haben". Gefordert seien eine unabhängige Untersuchungskommission, neue Strukturen in der Bankenaufsicht, um derartige Fälle zu verhindern, sowie die Kontrolle der Compliancevorschriften. Auch pocht Hergovich auf finanzielle Maßnahmen des Bundes für geschädigte Privatpersonen, Firmen oder Gemeinden.

Mit dem Dringlichkeitsantrag will die SPÖ ein "klares Zeichen nach Wien schicken: Jetzt ist der Bund am Zug." Da sich die anderen Parteien in der Vergangenheit positiv zu einer unabhängigen Untersuchungskommission geäußert haben, erwartet sich Hergovich nun auch ihre Zustimmung.