Pink Ribbon in Mattersburg: Im Zeichen der Vorsorge

Im Pink-Ribbon-Monat Oktober macht die Krebshilfe Burgenland mit unzähligen Unterstützerinnen und Unterstützern im ganzen Land auf das Thema Brustkrebs aufmerksam. Die Bedeutung der kostenlosen Vorsorge-Untersuchung, Erfahrungsberichte und viel positive Energie standen auch in der Mattersburger Bauermühle im Zentrum: Beim Charity-Event wurde dort im entspannten Rahmen über wichtige Anliegen gesprochen.

Eingeladen hatte die Krebshilfe Burgenland zusammen mit der Stadtgemeinde – vertreten durch Bürgermeisterin Claudia Schlager, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte – und mit dem Team der Bauermühle rund um die künstlerische Leiterin Sabrina Steiner und Unternehmerin Elke Hodosi. Dem Ruf folgten viele, und die Gäste bekamen auch einiges geboten.

Angefangen von der Rosé- und Weinverkostung mit den Weingütern Züger und Lassl sowie der Domaine Pöttelsdorf über Gewinnspiele bis zum reichhaltigen Buffet, das mithilfe von Privatspenden und Unternehmen – und von vielen helfenden Händen – „gezaubert“ worden war. Die Konditorei Harrer sponserte darüber hinaus 300 Punschkrapfen, die für den guten Zweck verkauft wurden.

Persönliche Geschichten zu einem wichtigen Thema

Neben dem Charity-Gedanken stand natürlich die Information über das Thema Brustkrebs im Vordergrund: Die Bedeutung des Brustkrebs-Früherkennungs-Programms wurde mehrfach unterstrichen; die Krebshilfe Burgenland klärte auch über die Vielzahl von Aktionen und Angeboten für Betroffene auf.

Fragen wie diese wurden unkompliziert und sehr persönlich beantwortet: Beim Runden Tisch plauderten Krebshilfe-Burgenland-Geschäftsführerin Andrea Konrath und Doris Glocknitzer-Mad, die Leiterin des Brustgesundheitszentrums im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, mit dem Moderatoren-Duo Thomas Hofer und Wolfgang Millendorfer. Elke Seer und Monika Kollerits erzählten dabei von ihren Erfahrungen und machten Mut.

Die positive Stimmung wurde danach mit Show-Einlagen verstärkt, als Moderatorin Nora Anna Hofmann eine Modenschau der Mattersburger Innenstadt-Unternehmer mit vielen bekannten Gesichtern präsentierte. Hinter der Bühne halfen das Team von Friseur Pucher, die Styling Lounge Melanie, Christina Binder, Petra Sieber und viele mehr mit.

In den späteren Abend ging’s dann mit Musik von Jazz That und guten Gesprächen. Ein rundum gelungenes Event für die gute Sache! Die Einnahmen gehen noch im Oktober als Spenden direkt an die Krebshilfe Burgenland.