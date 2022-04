Krankenhaus der Barmherzigen Brüder: Betriebsräte wurden gewählt

Als Vorsitzende des Betriebsrates wurde Patricia Gangl aus Marz gewählt. Unterstützt wird die Betriebsratsarbeit durch die Stellvertreter, Dr. Martin Ivanschitz aus Mattersburg und Ulrike Wohlfahrt aus Marz sowie durch Christian Ehrenhofer aus Leithaprodersdorf, den Eisenstädtern Karin Fromwald, Josip Martinovic und Jaroslav Minarovic, Viktoria Hillinger aus Purbach, Dr. Andreas Grafl aus Mattersburg, Petra Baron aus Forchtenstein, Robert Lindner-Zettel aus Wampersdorf, Markus Knöbl aus Rohrbach und Dr. Peter Stockmayer und Jennyfer Kaiser aus Schattendorf.

„Es liegt uns am Herzen, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter nachhaltig zu verbessern. Als Betriebsratsvorsitzende nehme ich mich den Anliegen der Belegschaft an und möchte gemeinsam mit meinem Team ein Sprachrohr für die KollegInnen sein“, so die neu gewählte Vorsitzende, Patricia Gangl.

„Nach mehr als 2 Jahren Pandemie hat die ohnehin hohe Arbeitsbelastung immens zugenommen. Personalmangel und die physischen und psychischen Mehrbelastungen in Verbindung mit unzureichender Bezahlung sind nicht länger tragbar. Eine starke Belegschaftsvertretung und die Unterstützung von Seiten der Gewerkschaft ist daher, gerade jetzt, besonders wichtig.“, erklärt Vida-Landesgeschäftsführer, Oliver Krumpeck.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.