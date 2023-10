Neudörfler deckt Greenwashing bei Austrian Airlines (AUA) auf

„CO₂-neutral zur Biennalefliegen? Für uns keine Kunst!“: Bei diesem Werbesujet der AUA wurden einige Konsumenten hellhörig. Kann das tatsächlich stimmen? Auch Raphael Fink war, als er das zum ersten Mal las, skeptisch. Der Neudörfler, der für die Grünen im örtlichen Gemeinderat vertreten ist, ist beruflich Projektleiter im Österreichischen Umweltzeichen und dort Experte für Green Finance und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig ist er Projektleiter beim Greenwashing-Check des VKI. Fink startet immer dann eine Recherche, wenn Konsumenten oder er selbst den Verdacht hegen, ein Unternehmen mache sich „grüner“, als es tatsächlich ist. Seine Ergebnisse werden schließlich kostenfrei auf der Homepage des VKI (vki.at/greenwashing) veröffentlicht, so auch sein Bericht zur Fluglinie.

Nur bis zu fünf Prozent nachhaltiger Treibstoff ist technisch aktuell möglich

Das Versprechen der Airline war, gegen einen Aufpreis werden sogenannte Sustainable Aviation Fuels (SAF) konventionellem Kerosin beigemischt. Auf dem Plakat, das den Flug nach Venedig und zur Biennale bewarb, wurde sogar der Eindruck erweckt, 100 % SAF sei möglich. „5% sind derzeit aber die technisch maximale Beifügungsmenge“, zieht Raphael Fink eine ernüchternde Bilanz „die AUA hat sogar noch weitaus weniger beigemischt.“ Für ihn war die Werbung gelinde gesagt nicht nur dreist, sondern seine Vermutung war, dass sie außerdem rechtlich von Relevanz sei. „Wenn ich der Meinung bin, eine Werbung könnte rechtlich verfolgbar sein, informiere ich unsere Expertin für das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Dr. Barbara Bauer, die gegebenenfalls gemeinsam mit einer Rechtsanwaltskanzlei den Sachverhalt juristisch prüft.“ Deren Einschätzung war, dass die AUA-Werbung durchaus klagbar nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb sei. Im April landete der Fall schließlich vor dem Landesgericht Korneuburg. Das Unternehmen wurde dabei schuldig befunden und hat es zu unterlassen, den „unrichtigen Eindruck zu erwecken, sie biete CO₂-neutrale Flüge und/oder den Einsatz von 100 % nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) an.“ Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Shitstorm, der entfacht wird, wenn sich herausstellt, dass das Mäntelchen doch nicht so grün ist wie es anfangs den Anschein hatte, das ist das, was den Unternehmen weh tut. Es ist ein Reputationsverlust. Raphael Fink, Experte für Greenwashing-Fälle

Nicht immer sind die Recherchen von Raphael Fink allerdings Ausgangspunkt für ein Gerichtsverfahren. „Meistens erfolgt ‚nur‘ ein Check, den wir online und in 'Konsument' veröffentlichen. Aber auch das ist gut, denn es baut Druck auf Unternehmen auf, wenn jemand genauer hinschaut. Und es soll auch zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit beitragen.“ Unternehmen würden es sich dadurch hoffentlich zweimal überlegen, ob sie sich einen ungerechtfertigten grünen Anstrich verpassen. „Der Shitstorm, der entfacht wird, wenn sich herausstellt, dass das Mäntelchen doch nicht so grün ist wie es anfangs den Anschein hatte, das ist das, was den Unternehmen weh tut. Es ist ein Reputationsverlust.“

Autsch: So oder so ähnlich darf die AUA nicht mehr werben. 100 % nachhaltiger Treibstoff (SAF) sei irreführend. Tatsächlich sei technisch derzeit nur bis zu fünf Prozent möglich. Foto: Konsument | Screenshot AUA

Bei einem international agierenden Milliarden-Konzern wie der AUA sollte man allerdings meinen, dass eine solche irreführende Werbung ohnehin früher oder später als unwahr entlarvt wird. „Ja, das sollte man tatsächlich meinen“, so Fink. Warum sich Medien, Politiker oder die Konkurrenz nicht schon vor dem VKI mit der AUA-Werbung auseinandergesetzt haben? Zu wenig werde sich hierzulande noch mit Greenwashing beschäftigt, stellt Raphael Fink fest und ergänzt: „Durch unsere Klagen gegen Austrian Airlines oder die Brau Union kann man nur hoffen, dass Unternehmen künftig genauer darauf achten, wie sie werben.“

Greenwashing ist über die vergangenen Jahre hinweg zu einem immer größeren Phänomen herangewachsen, das gesellschaftlich und für den einzelnen nicht unproblematisch ist: „Konsumenten glauben fälschlicherweise zum Beispiel, dass ein Produkt umweltfreundlich ist und kaufen es genau deshalb – das Versprechen wird dann aber nicht eingelöst. Man meint also, einen Beitrag für die Umwelt zu leisten, obwohl das gar nicht der Fall ist.“ Der Umwelt an sich ist dadurch ebenso wenig geholfen wie dem eigenen Gemüt: „In Wahrheit unterstützt man dadurch nicht umweltfreundliche Unternehmen, sondern solche, die eben nur vorgeben, grün zu sein. Das verlangsamt oder verhindert die Transformation der Wirtschaft in Richtung tatsächlicher Nachhaltigkeit.“

Konsumenten müssen Gewissheit haben, dass Umweltbewerbungen stimmen

Richtige Entscheidungen zu treffen wird für KonsumentInnen somit immer schwieriger. Nicht jeder kann stundenlang die Versprechen der Werbeindustrie hinterfragen und bis ins kleinste Detail recherchieren. Laut Raphael Fink bräuchte es deshalb eine Reihe von Maßnahmen: „Konsumenten müssen die Gewissheit haben, dass Umweltbewerbungen auch stimmen. Das kann sich nur verbessern durch gesetzliche Anforderungen, die strengere Regeln zum Beleg von solchen Werbungen verlangen. Außerdem braucht es empfindliche Strafen für Unternehmen, die dagegen verstoßen.“ Denn bisher sei es jedenfalls monetär ein billiges Vergnügen, schwerer wiegt die Angst, als Unternehmen Ansehen zu verlieren.. „Zudem müssen Gütesiegel glaubwürdiger sein“, so Fink „bestehende Labels müssen entweder von staatlicher Stelle beglaubigt sein oder durch Dritte geprüft. Das sollte den Label-Dschungel lichten, was sehr gut für die Konsumenten ist.“

An die Konsumenten hat Raphael Fink den Tipp, grundsätzlich eine gesunde Portion Skepsis an den Tag legen. Damit fährt man in der Regel ganz gut. „Und am allerwichtigsten: Vorsicht bei vagen Begriffen wie ‚nachhaltig‘, ‚grün‘, ‚naturnah‘, ‚umweltfreundlich‘, ‚klimaneutral‘ etc. Diese sind meist gesetzlich (noch) nicht geregelt.“