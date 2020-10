"Bei der Firma des Insolvenzschuldners handelt es sich um ein im Jahr 1960 gegründetes burgenländisches Unternehmen, welches 1999 von Christian Stangl übernommen wurde. 2012 wurde dieses von der protokollierten Einzelfirma „Fassaden Profi Stangl Christian e.U.“ übernommen. Die Schuldnerin ist in der Branche Fassadengestaltung und Malerei und Anstrich tätig und erbringt auch Leistungen in den Bereichen Wärmedämmung und Trockenbau", informierte der Kreditorenverband am Freitag.

"Im schuldnerischen Unternehmen sind zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung 138 Dienstnehmer beschäftigt", so der Verband weiter. Der Insolvenzschuldner sei mit seinem im Burgenland sehr bekannten Unternehmen nicht nur Kreditnehmer der insolventen Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG, sondern auch Sponsor des Sportvereins Mattersburg, sowie der SVM Profisport GmbH.

Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz werde auf den Insolvenzfall der Commerzialbank Mattersburg zurückgeführt. Zur Summe des Ausmaßes hieß es: "Gemäß vorgelegten Unterlagen sind von diesem Insolvenzverfahren rund 170 Gläubiger mit Gesamtforderungen von EUR 2,9 Mio. betroffen."

Eine Unternehmensfortführung werde nicht angestrebt, das Unternehmen sei bereits geschlossen und solle laut Aussendung liquidiert werden. "Da der Insolvenzschuldner auf zahlreichen Baustellen tätig war, werden durch den nunmehrigen Insolvenzfall und die Schließung des Unternehmensbetriebes auf vielen Baustellen Verzögerungen und Schadenersatzansprüche erwartet. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden", so der Kreditorenverband abschließend.