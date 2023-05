ECDL-Auszeichnung für die Mittelschule Schattendorf

In den Räumlichkeiten der Österreichischen Computergesellschaft (OCG) in Wien wurden Ende April jene Schulen geehrt, die im letzten Schuljahr die meisten Zertifizierungsprüfungen für digitale Kompetenzen ablegten. In mehr als 800 Schulen österreichweit können SchülerInnen ihre digitalen Fähigkeiten abprüfen lassen und erhalten ein international in der Wirtschaft anerkanntes Zertifikat. „Die Mittelschule Schattendorf hat in relativen Zahlen burgenlandweit den ausgezeichneten zweiten Platz belegt. Die beiden Fachlehrerinnen Andrea Rauner und Suzan Strassner dürfen als Krönung ihrer Bemühungen somit am Schulende wieder viele Zertifikate an unsere SchülerInnen übergeben“, freut sich zurecht die Schulleiterin Petra Leitgeb. „Wir wissen, wie viel Arbeit und Engagement der PädagogInnen hinter dem ECDL steckt und das ist nicht selbstverständlich“, kam beim OCG-Tag großes Lob von der Technischen Universität Wien.

Leiterin Petra Leitgeb (r.) überreichte gemeinsam mit Vizebürgermeister Thomas Plank (l.) die Auszeichnung den SchülerInnen und den Pädagoginnen. Foto: BVZ, zVg

