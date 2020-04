Seit Freitag, den 3. April ist die Altstoffsammelstelle in Mattersburg wieder geöffnet. Als Vorsichtsmaßnahme dürfen sich nie mehr als fünf Fahrzeuge auf dem Gelände gleichzeitig aufhalten. Bezüglich der Coronakrise gelten auch auf der Deponie die Sicherheitsvorgaben der Bundesregierung. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Samstag von 8-12 Uhr und von 12.30 Uhr bis 17 Uhr.

Der Bauernmarkt am Veranstaltungsplatz in Mattersburg hat zwar derzeit coronabedingt ein reduziertes Angebot, nächsten Freitag (10. April .) bietet Lisi Bauer aber jeweils von 8 bis 12 Uhr Ostereier an. Dazu verkauft Gabriele Schindler Fleisch- und Wurstwaren.