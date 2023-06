Die OSG schafft Wohnraum

Im Jahr 1923 gründete sich in Baumgarten die erste Tamburizza-Gruppe. Ihr sollten noch viele in den kroatischen Dörfern des Burgenlandes folgen. Bis auf eine Unterbrechung in der Nazi-Zeit besteht die Baumgartner Gruppe bis heute. Beim Straßenkirtag, am 2. Juli, spielen die MusikerInnen samt Nachwuchs auf. Seit dem 26. Mai 1963, der formellen Gründung des Musikvereins „Heimattreue“ Baumgarten, ist die Blaskapelle ein fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in Baumgarten.

Die Gemeinde kann stolz auf seine Tamburizza-Gruppe sein, war sie doch im Jahr 1923 die erste, die sich im Burgenland gründete und somit heuer ihr 100-jähriges Bestehen begeht.

Wie alles begann erzählt die Obfrau Viktoria Palatin: „Im Jahr 1923 wurde in Baumgarten die erste Tamburizza-Gruppe im Land ins Leben gerufen. Zehn Instrumente wurden damals in Kroatien angekauft und hergebracht. Ein Musikstudent aus Wien hat die Gruppe - sie bestand damals aus 15 Männer - unterrichtet. Noch im selben Jahr hatten die Musiker im Ort ihren ersten Auftritt im Vorprogramm eines Theaterstücks.“

Bald schon folgten Auftritte im Burgenland und auch in Wien und es gründeten sich weitere Tamburizza-Gruppen im Land, die in regem Austausch untereinander standen. 1938 zensurierten die Nazis diese Gruppen und ließen teilweise die Instrumente sogar vernichten. Ein Originalinstrument von damals ist aber den Baumgartnern erhalten geblieben. Nach 1945 bildeten sich neue Tamburizza-Gruppen und die Musik erklang 1948 sogar das erste Mal im Radio.

„Bei einem vollen Orchester spielen fünf unterschiedliche Instrumente mit und zur Musik wird auch gesungen. Wir treten auch in der Kirche auf“, so die Obfrau.

Musikverein Heimattreue Baumgarten: Die Gründungsmitglieder und noch immer aktiven Musiker Karl Makovich (l.), Rudolf Ratits (r.), die Marketenderinnen Doris Rojacz (2.v.l.) und Cintia Tomassovits sowie Stabführer Harald Rojacz. Foto: Gemeinde Baumgarten

Die Initiatoren der Baumgartner Tamburizza waren die musikalisch sehr engagierten Eltern der Obfrau, Helga und Peter Palatin. „In unserem Gasthaus auf der Hauptstraße, das es heute nicht mehr gibt, wurde regelmäßig geprobt, musiziert und gesungen. In den 60er Jahren kamen auch Frauen zur Gruppe dazu und in den 80ern gründeten meine Eltern zusätzlich zur bestehenden eine Nachwuchsgruppe, die es heute noch gibt.“

Corona hat natürlich auch für die Baumgartner Tamburizza große Einschnitte gebracht und nach der Pandemie hat sich die Gruppe von 17 auf elf Mitglieder dezimiert, davon sind vier Kinder mit dabei. „Wir haben überlegt, ob wir überhaupt noch weitermachen sollen, zum Glück entschieden wir aber anders“, so die Obfrau, die fortfährt: „In unserer Volksschule gibt es den Freigegenstand 'Tamburizza'. Sinn und Zweck ist es ja, dass diese Kinder nicht nur in der Schule spielen und so proben und spielen sie mit uns mit.“

Bei Schönwetter finden die einmal wöchentlich stattfindenden Proben im Hof des ehemaligen Gasthauses Palatin statt, sonst wird im Milleniumsaal geübt.

Auftritte hatte die Gruppe in letzte Zeit bei einer Primiz sowie bei einem Tamburizza-Folklore-Festival in Eisenstadt am vergangenen Sonntag, das anlässlich von 100 Jahre Tamburizza im KUZ stattfand und bei dem zwölf Tamburizza-Gruppen aufspielten.

Am 2. Juli spielt die Tamburica beim Kirtag auf. Foto: BVZ, zVg

Hier hatten die Kinder auch das erste Mal ihren Auftritt auf einer großen Bühne. Beim Baumgartner Straßenkirtag, am 2. Juli, treten die Musikerinnen und Musiker im ältesten Haus Baumgartens, in der Hauptstraße 77 auf. Dabei können die ZuschauerInnen auch eine kleine Ausstellung zum Thema '100 Jahre Tamburizza im Burgenland' besichtigen.

Die Tamburica ist stolz auf ihren Nachwuchs. Foto: BVZ, zVg

Und auch das zweite musikalischer Aushängeschild der Gemeinde begeht heuer ein rundes Jubiläum. Seit dem 26. Mai 1963, der formellen Gründung des Musikvereins „Heimattreue“ Baumgarten, ist die Blaskapelle ein fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in Baumgarten.

Da ein Beiname damals üblich war und auch andere Vereine in der Umgebung welche trugen, nannte Rudolf Hausmann den Verein „Heimattreue“. Dieser Name leitet sich vom gleichnamigen Marsch von Hans Kliment ab und war und ist zugleich Zeichen für die Kameradschaft und Treue zum Verein. Zwei Begriffe, die im heutigen Verständnis vielleicht etwas verstaubt und altmodisch klingen, denen sich der Verein aber nach wie vor verpflichtet fühlt.

Rudolf Hausmann war von Anfang an die treibende Kraft im Verein. Ohne ihn würde der Verein, wie es ihn heute gibt, nicht bestehen. Mit viel Engagement und Talent hat er zu Beginn die Jungmusiker sowohl in Musiktheorie als auch an jedem Instrument unterrichtet. Er hat die Proben geleitet und daneben eigene Stücke komponiert, von denen einige auch heute noch zum Repertoire des Vereins gehören.

Der Verein bestand bei seiner Gründung – neben Rudolf Hausmann – aus 8 Jungmusikern und 4 Musikern der alten Blasmusik. Obmann war Rudolf Reiterich. Der erste Auftritt außerhalb Baumgartens erfolgte im September 1964 beim Marschwertungsspiel in Donnerskirchen. Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte war der Bau des Musikerheim im Jahr 1984 in der Klostergasse.

Kontinuität zeigt sich an der Tatsache, dass immer noch zwei Gründungsmitglieder aktive Musiker sind. Es ist für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen ein großes Privilig, und macht allen Freude, jede Woche gemeinsam zu musizieren.

Nicht viele Freizeitaktivitäten bieten die Chance, dass mehrere Generationen, von 10 bis 60, einem gemeinsamen Hobby nachgehen. Die Weitsicht der ehemaligen Obmänner hat dafür gesorgt, dass der Verein heute auf gesunden Beinen steht und über eine aktive Gemeinschaft verfügt.

Die Tamburica Baumgarten im Gründungsjahr 1923. Foto: BVZ, zVg

Wissenswertes

Die Kapellmeister des Musikvereins Heimattreue im Überblick:

1963 – 1990: Rudolf Hausmann

1990 – 2002: Mag. Ewald Ivanschitz

Seit 2002: Mag. Johannes Dorfmeister

Seit 1963 haben folgende Obmänner den Verein unterstützt:

1963 – 1966: Rudolf Reiterich

1966 – 1968: Alois Makovich

1968 – 1974: Alexander Hausmann

1974 – 1980: Rudolf Karall

1980 – 1984: Anton Artner

1984 – 1988: Franz Pichler

1988 – 1994: Karl Makovich

1994 – 1998: Rudolf Hausmann

1998 – 1998: Franz Pichler

1998 – 2006: DI Dr. Franz Prior

2006 – 2016: DI Dr. Christian Braunshier

Seit 2016: Mag. Hannes Reif

Anlässlich 60 Jahre Musikverein Heimattreue Baumgarten, wird vom 14. bis 16. Juli ein Fest im alten Schwimmbad veranstaltet.

Feier 100 Jahre Tamburica Baumgarten: Das Jubiläum wird in kleinem Rahmen gefeiert, als Teil des Kirtages. Das Haus in der Hauptstraße 77 wird am Kirtagssonntag (2. Juli) geöffnet, eine Fotoausstellung der Tamburica Gruppe wird zu sehen sein und es wird am Sonntag eine Aufführung der Tamburica-Gruppe samt Nachwuchs geben.