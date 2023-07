Eine Ortschaft voller Sehenswürdigkeiten

Das gesamte Gemeindegebiet von Forchtenstein liegt am Osthang des Rosaliengebirges inmitten ausgedehnter Wälder, Wiesen und Obstkulturen in ruhiger und klimatisch günstiger Lage. Forchtenstein ist für den Urlaub mit der Familie bekannt und gilt als besonders kinderfreundlich.

Neben Erholung und Sport hat Forchtenstein einiges an kulturellen Sehenswürdigkeiten zu bieten, die sich wunderbar erwandern lassen. Gut beschilderte Nordic-Walking-Strecken sowie Mountainbike-Strecken warten auf alle Bewegungsfreudigen. Zahlreiche Feste und Aktivitäten der Vereine runden die Veranstaltungen ab. Für das körperliche Wohl ist in Forchtenstein bestens gesorgt: hervorragende Gastronomie sorgt mit bester Kulinarik für das leibliche Wohl des Gastes. Nachstehend ein Auszug an Sehenswürdigeiten, Ausflugszielen oder Freizeittipps für einen Besuch in der Burggemeinde:

Der Badestausee

Eine ausgezeichnete Wasserqualität, sonnige Lage und viel Natur sind die bekanntesten Merkmale des „Badestausees Forchtenstein“ mitten im „Paradies“. 15.000 Quadratemter Wasserfläche laden zur Abkühlung und zum Entspannen ein. Ein Sprungturm und eine 50 m lange Wasserrutsche erfreuen Jung und Alt. Durch seine Lage am Waldrand ist ausreichend für natürlichen Schatten gesorgt. Ein Kinderspielplatz, ein Tischtennistisch sowie 2 Beach - Volleyballplätze runden das Angebot ab.

Barocke Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ mit Hl. Stiege

Die Pfarrkirche wurde 1347 geweiht. Den barocken Hochaltar schmückt eine Marienstatue aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Zum Gebet lädt die Hl. Stiege, eine Nachbildung der Scala Santa in Rom, ein. Von der Pfarrkirche führt ein Kreuzweg auf den Hausberg, der bei den drei Kreuzen seinen Abschluss findet. Seit 2019 ziert das Glockenspiel den Platz vor der Pfarrkirche.

Burg Forchtenstein

Auf einem Ausläufer des Rosaliengebirges erhebt sich das mächtige Bollwerk Burg Forchtenstein. Die Burg wurde selbst während der Türkenkriege nie eingenommen. Aus diesem Grund diente sie als Tresor der Fürsten Esterházy, in dem alles Kostbare und Wertvolle verwahrt wurde. Noch heute können die über Jahrhunderte zusammengetragenen Schätze der Familie auf der Burg, von April bis Oktober, besichtigt werden.

Die Rosalienkapelle

Auf einem der schönsten Punkte des Landes und der höchsten Erhebung des Rosaliengebirges, dem Heuberg (746 m), steht die Rosalienkapelle. Sie wurde 1666 erbaut und ist ein beliebtes Ausflugsziel von Wallfahrern.

ORF-Sommerfest

Zum ersten Mal gastiert heuer am 28. Juli das ORF-Sommerfest beim Badestausee. Stargast ist Udo Wenders, der neben der Radio Burgenland-Band und später DJ Claudia Schmid für gute Unterhaltung garantiert. Für das leibliche Wohl sorgen Forchtensteins Vereine.

Tag der Forchtensteiner

Ein Highlight des Sommers ist, wie schon in den vergangenen Jahren, der Tag der Forchtensteiner am 15. August in der Burg Forchtenstein. Eröffnet wird das Fest traditionell mit einer Feldmesse, danach sorgt der Musikverein Forchtenstein für die musikalische Unterhaltung und der Sportverein für das leibliche Wohl. Wie auch im letzten Jahr lädt der Kastellan Dr. Zechmeister alle Forchtensteinerinnen und Forchtensteiner zu freien Führungen ein, inklusive der neuen Ausstellung!

Rosaliakirtag

Ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde ist jedes Jahr auch der Rosaliakirtag, der vom Verschönerungsverein organisiert wird. Dieser findet heuer am 10. September statt und beginnt, wie gewohnt, mit der heiligen Messe. Im Anschluss kann man bei Speis und Trank, guten Mehlspeisen und musikalischer Unterhaltung den Tag ausklingen lassen.

