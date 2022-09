Viel geschehen in den letzten elf Jahren

Vollbild

FB

Um vor einem möglichen Hochwasser geschützt zu sein, wurde das Regenrückhaltebecken am Dampfer errichtet. Im Bereich des Bahnhofs wurde ein zwei Hektar großes Betriebsgebiet gschaffen. Auch in das Schwimmbad wurde investiert, es wurden zum Beispiel neue Sitzgarnituren und Sonnenschirme angeschafft. Am Sportplatz wurde ein neues Vereins- und und Mehrzweckgebäudes errichtet und die bestehenden Tribünen um rund € 850.000 adaptiert. Auf Betreiben der Gemeinde wurde ein Bankomat installiert.

1 /5