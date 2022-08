Das Dorffest – eine Erfolgsgeschichte

Samstag, 10. September

ab 17 Uhr: Einbringung des Kirtagbaumes mit dem Burschenverein Neudörfl und MV Szent Miklos

Eröffnung durch Bürgermeister Dieter Posch unter Mitwirkung der Sportunion Neudörfl Sektion Gymnastik

ab 18 Uhr: Dämmerschoppen beim Stand der Freunde Neudörfl - Zollikofen

ab 20 Uhr: „Stromkapöön“ (Hauptstraße 27)

DJs an mehreren Ständen

Sonntag, 11. September

ab 10 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche

10 bis 14 Uhr: ASKÖ Sportschützen-Dorfmeisterschaften in der Volksschule mit anschl. Siegerehrung

10 bis 16 Uhr: 16. Oldtimer Traktorentreffen (Passage 66)

11 bis 15 Uhr: „Rudi and his Friends“ beim Stand des MGV Liederkranz

13 bis 16 Uhr: „Leon“ beim Stand der Freunde Neudörfl - Zollikofen

14 bis 16 Uhr Kasperltheater beim Stand der Kinderfreunde

18 Uhr Dorffest-Tombola-Verlosung beim Stand des MGV Liederkranz

Dorffestausklang: „2KW“ beim Stand der Lehodis

Samstag und Sonntag: „Öffentliche Galerie“ Regionale KünstlerInnen stellen ihre Werke aus.

Mit Weindegustation