Wo die Zukunft längst Gegenwart ist

Viele Themen die heute täglich die Schlagzeilen beherrschen, wurden in der zweitgrößten Gemeinde des Bezirkes Mattersburg bereits vor Jahren umgesetzt.

Zum Beispiel wurden seit Beginn der 2000-er Jahre Wohnhausanlagen nicht mehr an der Peripherie ins Grünland gebaut, sondern in zentraler Lage. Dabei wurden zuletzt sogar zwei ehemalige Betriebsanlagen, deren Flächen zu hundert Prozent versiegelt waren, aufgebrochen. Heute stehen nur mehr auf rund 35% dieser Areale Gebäude, der Rest ist versickerungsfähig. Dass mit derartigen Bauten nicht alle ihre Freude haben, ist für den Bürgermeister nachvollziehbar. „Nicht selten sind aber genau die, die am lautesten schreien jene, die zu mir kommen weil sie für ihre Kinder eine leistbare Wohnung suchen“, so der Gemeindechef.

Im Zuge der Erstellung des Ortsentwicklungskonzeptes wird dieses Thema auch intensiv mit der Bevölkerung diskutiert werden. „Zunehmender Bodenfraß, Klimawandel, Teuerung… das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese wir sich in Zukunft nicht mehr ausgehen, darauf brauchen wir Antworten“, so Posch. Und weiter: „Wir leben in einer verkehrstechnisch sehr günstigen Region. Im Halbstundentakt kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in das unmittelbar angrenzende Wr. Neustadt, die VBB (Verkehrsbetriebe Burgenland) bringen uns ab 4. September stündlich in 22 Minuten mit dem Bus nach Eisenstadt. Und mit dem Zug brauchen NeudörflerInnen nur eine halbe Stunde bis zur U-Bahn in Wien. Bei diesen Voraussetzungen ist das (Zweit-) Auto nicht mehr lebensnotwendig.“

Auch bei der Energieversorgung hat Neudörfl die Nase vorn: Hitze, die beim Produktionsprozess eine Neudörfler Betriebes entsteht, wird über ein Fernwärmenetz seit 10 Jahren in der Gemeinde verwendet, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen hat die Gemeinde in öffentlichen Gebäuden schon seit damals schrittweise vollzogen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes mit Bürgerbeteiligung wurde eine „Erneuerbare Energiegemeinschaft“ gegründet, der Echtbetrieb wurde bereits aufgenommen. Mit diesen Maßnahmen werden die NeudörflerInnen ein kleines Stück unabhängiger werden, vor allem die Turbulenzen auf dem Energiemarkt seit dem Krieg in der Ukraine haben die Richtigkeit der Kommunalen Entscheidungen bestätigt.

Auffällig viel wird in Neudörfl in Bildung investiert. Erst vor kurzem wurde die neue Mittelschule fertig gestellt, nun steht die Eröffnung einer weiteren Kinderkrippe bevor. Was manche argwöhnen, nämlich dass das Wachstum der Gemeinde die Infrastruktur überlastet, spiegelt sich in Zahlen nicht wider: Die Anzahl der jährlichen Geburten liegt in der Marktgemeinde seit Jahrzehnten konstant bei etwa 40 bis 45. Was im Umkehrschluss bedeutet: Gebe es keinen Zuzug bzw. keine neuen Wohnmöglichkeiten für junge Familien, stünden die Hälfte der Schulen und Kindergärten längst leer…

Das bevorstehende Fest sowie viele andere Veranstaltungen unserer Sport- und Kulturvereine bieten die Gelegenheit, die Dorfgemeinschaft etwas näher zusammen rücken zu lassen. Darauf freuen sich wie jedes Jahr ganz viele Menschen, die etwas Positives für ihre Gemeinde beitragen wollen.

