Neues Zentrum im Dorf

Zur Eröffnung des Dorfzentrums wurde feierlich das rote Band durchtrennt. Das Dorfzentrum mit Dorfcafé, Dorfladen und einem Dorfsaal. Bürgermeister Christian Kurz (r. ) und Vizebürgermeisterin Eva Schachinger (2.v.l) begrüßten Christian Sagartz, Astrid Eisenkopf und Melanie Eckhart zur Eröffnung des Dorfzentrums. Sabine und Zoran Popovski gemeinsam mit Hündin Jana, Christian und Karin Schuber gemeinsam mit Hündin Emma beim Dorffest. Die Vertreter der Gemeinde Pöttelsdorf rund um Bürgermeister Christian Kurz versorgten alle Gäste am Dorffest mit Speisen und Getränken. Fred und Gertraud Pöttschacher waren mit Nathalie Inauen und Jakob Handler in Pöttelsdorf. Walter Stöger, Jaqueline Hanemann, Hilde Niessler und Anna Stöger genossen den Nachmittag. Auch Christl und Roman verbrachten eine tolle Zeit beim Dorffest am vergangenen Samstag. Petra Neuberger, Petra Wallner, Karin Wallner und Christian Lunzer unterhielten sich gut beim Fest. Auch Helga Sommer und Werner Stöger genossen die Feierlichkeiten rund um die Eröffnung des neuen Dorfzentrums.

