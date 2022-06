Schmuckasterl für die Kicker

Wussten Sie, dass ...

... der Meierhof Pöttschng erstmals 1372 erwähnt wurde? Damals als Lehen der Grafen von Mattersdorf-Forchtenstein. Ihnen gehörte er bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Nach dem Erlöschen ihrer Linie lag er von 1491 bis 1626 unter Verwaltung der Niederösterreichischen Kammer.

... Pöttsching über eine lange und große musikalische Tradition verfügt? Das drückt sich heute noch in einer vielfältigen und bunten musikalischen Szene in Pöttsching aus. In der Vergangenheit prägten vor allem zwei Persönlichkeiten das musikalische Leben in Pöttsching – Peter Zauner und Johann Sauerwein. Beide belebten das öffentliche Leben mit ihren Kapellen, förderten die musikalische Jugend durch ihren Unterricht und fügten der musikalischen Literatur des Burgenlandes zahlreiche Werke hinzu. Peter Zauner ist im Burgenland bekannt durch die Komposition der Melodie der Burgenländischen Landeshymne.

... Der Name „Pöttsching“ vom asiatischen Volk der Petschenegen stammt?