Kindergarten wird vergrößert

Rege Bautätigkeit. Neben dem Kindergartenzubau errichten die Siedlungsgenossenschaften „OSG und NE“ Wohnungen und Reihenhäuser. Foto: Gemeinde Rohrbach

Badteich. Nachdem im Vorjahr, nach 25 Jahren, der Naturbadeteich grundlegend saniert wurde präsentiert sich dieser in einem Topzustand. Ein wahres Schmuckstück und passend zu den vielen Naturprojekten in Rohrbach. Foto: Gemeinde Rohrbach

Neuer Chef bei den Bikern Andreas Wittmann ist der neue Obmann des MC Flying Foxes und folgt somit Josef Thaller nach, der seine Funktion als Obmann nach 23 Jahren übergeben hat. Bürgermeister Günter Schmidt bedankte sich recht herzlich bei Josef Thaller für sein Engagement in den letzten Jahren und wünscht dem neuen Obmann Andreas Wittmann alles Gute für die zukünftigen Aufgaben. Foto: Gemeinde Rohrbach

Genusswandertag am Kogelberg

Am 9. September wird zum ersten Mal der Genusswandertag am Kogelberg veranstaltet, wobei Bewegung, Kulinarik und Unterhaltung geboten wird.

Um 9:09 Uhr wird von acht Gemeinden — Schattendorf (Ausgangspunkt Kapelle Maria Blick ins Land), Loipersbach (Köller's Wies'n, Ried Klingler, Rohrbach (Hans Weiss-Obstsortengarten), Marz (Donatuskreuz), Walbersdorf/Mattersburg (Ried Granberger), Pöttelsdorf (Schreindlberg), Draßburg (Schwarzes Kreuz), Baumgarten (Ödes Kloster/Altes Bad) weggewandert, bei jeder Station wird diverse Kulinarik und Unterhalung geboten.

Die Strecke ist großteils kinder- und seniorengerecht. Von Seiten des Veranstalters wird gebeten, die Anreise mit dem Auto zu vermeiden. Der Bummelzug ist von 9 bis 19 Uhr zwischen den Stationen unterwegs.

Obstsortengarten

Der Obstsortengarten mit den mehr als 100 verschiedenen Bäumen, vorwiegend mit alten Obstsorten, dem Streuobstzentrum, dem 750m langen Hainbuchenlabyrinth, der Steinarena und dem Infopavillon erfreut sich großer Beliebtheit bei Wanderern und Naturliebhabern.

Kommende Veranstaltunge im Obstgarten: Heuriger am Freitag, dem 1.9.2023, ab 14.00 Uhr und am Samstag, dem 2.9.2023, ab 14.00 Uhr

Neue Homepage

Da die alte Website der Gemeinde Rohrbach in die Jahre gekommen ist, wird die Gemeindehomepage aufgefrischt um so den Internetauftritt attraktiver und benutzerfreundlicherzu machen. Die unter der Adresse wirwww.rohrbach-bm.at aufzurufende Seite präsentiert sich in neuem Design mit vielen Bildern aus der Gemeinde und aktuellen News.

Energieeffizienz

Bereits 2012 wurde mit der Umrüstung der Leuchten auf LED begonnen. In der aktuellen Ausbaustufe soll das gesamte Ortsbeleuchtungsnetz auf LED-Leuchten umgestellt werden. Insgesamt werden 320 Lampenköpfe getauscht. Ebenso werden drei zentrale Steuerkästen erneuert.

Die Beleuchtungsstärke wird, um zusätzlich Energie zu sparen, in den Nachstunden abgesenkt und an die Verkehrssituation angepasst. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Geschätzte Kosten: Ca. 300.000 Euro netto.