Erfolgreicher Weg soll fortgesetzt werden

Seit fünf Jahren leitet Bürgermeister Andreas Gradwohl die Geschicke Sieggrabens. Dieser erfolgreiche Weg soll nun fortgesetzt werden. Nicht nur heuer tut sich in der Gemeinde viel. Die vergangenen 5 Jahre hat Bürgermeister Andreas Gradwohl Handschlagqualität bewiesen. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit seinem top motivierten Team und der gesamten Gemeindeverwaltung konnten viele Projekte umgesetzt werden. Er zeigte klar, dass ihm die Anliegen aller Bürger am Herzen liegen.

Es gab – und gibt – viel zu tun. Nach Aufarbeitung des täglichen Gemeindegeschäfts und zum Beispiel schneller Sanierung der Elektrik in der Volksschule wurde viel auf Schiene gebracht und soll noch mehr auch in Zukunft umgesetzt werden.

Nachstehend einige Projekte der vergangenen fünf Jahre:

Sieggraben ist Bezirkssieger im Bonitätsranking 2022: Mit den Gemeindefinanzen geht die Gemeindeführung sorgsam um. Seit 4 Jahren schafft es Sieggraben mit der Bonität unter die Besten des Landes. Heuer schaffte man sogar den Bezirkssieger.

Ankauf von Grundstücken, Errichtung und Eröffnung des Naturparkprojektes Rosalia-Kogelberg: Blumenreiche Wiesen, naturnahe Wälder und ein bunter Mix aus Feldern und Hecken: Der Sieggrabener Kogel ist ein wahres Naturparadies. Hier wurden rund 3 ha Fläche von der Gemeinde angekauft und ein Naturerlebniswanderweg mit Wissenswertem zur Tier- und Pflanzenwelt, Rätselstationen, Panorama-Aussichtsplattformen und Bänken zum Natur-Erleben und Genießen geschaffen.

Bau einer Kinderkrippe (Ankauf Liegenschaft): Rund 700.000 Euro werden in den Zubau einer Kinderkrippe investiert. Den bestmöglichen Start der kleinsten Gemeindebürger lässt sich die Gemeinde gerne etwas kosten.

Errichtung von Wohnungen und Reihenhäusern mit der OSG (Betreubares Wohnen und Starterwohnungen) und NE: In Zusammenarbeit mit den Genossenschaften wurde Wohnraum geschaffen. Alle Wohnungen sind belegt. Im Frühjahr werden noch Reihenhäuser fertiggestellt. Auch hier herrscht großes Interesse.

Neugestaltung einer Begegnungszone mit Park rund um die Dreifaltigkeitssäule im Ort: Besonders hier hat sich gezeigt, dass Bürgermeister Gradwohl kompromissbereit ist und für alle ein offenes Ohr hat. Eine Begegnungszone mit „grünem Highlight“ wurde als gemeinsame Lösung gefunden, die einstimmig im Gemeinderat beschlossen wurde.

Bürgermeister Andreas Gradwohl. Foto: BVZ

Sanierung von vielen Güterwegen/Neuasphaltierung zahlreicher Straßenabschnitte und der Sattelhöhe: In jeder Gemeinde gibt es viel zu tun – so auch in Sieggraben. Es wurde viel investiert, um Güterwege und Straßen gut befahrbar zu machen.

Errichtung eines Calisthenics-Parkes (Outdoor Fitness) am Spielplatz: Nicht nur für die Kinder wird laufend investiert. Am Spielplatz entsteht ein Outdoor-Fitnessparcour für Erwachsene. Von Klein bis Groß soll es Abwechslung für die Freizeit geben.

Installierung eines Bankomaten: Nachdem die Filiale der Raiffeisenbank in Sieggraben geschlossen wurde, war auch der Bankomat weg. Aufgrund vieler Gespräche konnte eine Bank gefunden werden, sodass der Gemeinde ein Bankomat zur Verfügung steht, aber keine Kosten für diesen anfallen.

Sanierung Aufbahrungshalle (Installierung einer Photovoltaikanlage) und Friedhofsmauer: Auch die Aufbahrungshalle war in der Vergangenheit vernachlässigt worden. Eine Rundum-Sanierung war erforderlich. Nun ist von der Kühlung, über eine Photovoltaikanlage bis zu einem zeitgemäßen Heiz/Klimagerät alles auf neuestem Stand.

Anschaffung neuer Spielgeräte und eines lebensgroßen Vogelhauses am Spielplatz: Seit fünf Jahren wird laufend in die Adaptierung der Spielgeräte investiert. Ein abwechslungsreiches Angebot soll den Kindern Spaß machen.

Aktive Unterstützung aller Vereine: Die gesamte Gemeindestube rund um den Bürgermeister ist neben den jährlichen Subventionen – stets mit helfender Hand zur Stelle. Oft mit Kopien oder Veranstaltungsmeldungen geholfen. In Sieggraben weiß man es zu schätzen, dass das Vereinsleben für die Dorfgemeinschaft wichtig ist.

Förderung der Feuerwehrjugend: Unter dem neuen Feuerwehrkommandanten gibt es erfreulicherweise wieder viel Aktivität rund um die Feuerwehrjugend Sieggraben. Hier unterstützt die Gemeinde sehr gerne.

Unterstützung und Mitfinanzierung des Buches „Bauernsprache der Sieggrabener“: Volles Haus bei der Präsentation des neuen Buches von Johann Werfring. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde konnte dieses Buch finanziert und präsentiert werden. Exemplare sind in der Gemeinde erhältlich.

Neuerrichtung „Wartehäuschen“ der Bushaltestellen: Auch für neue „Wartehäuschen“ hat man in den letzten Jahren gesorgt. Nun ist man Wind und Wetter beim Warten nicht mehr ausgeliefert.

Neugestaltung Vorplatz Gemeindeamt mit Störchen für neue Gemeindebürger: Der Vorgarten des Gemeindeamtes wurde komplett neu gemacht. Seit drei Jahren zeigen nun Holz-Störche die Geburt jedes neuen Erdenbürgers an.

XXL-Smartboard für die Volksschule: Modernste Technologie für die Volksschulkinder in Sieggraben – ein modernes XXL-Smartboard führt die Kinder an die digitalen Erfordernisse der heutigen Zeit heran.

Erarbeitung eines Strudelbuches mit den Kindern der Volksschule: Nicht nur auf das Moderne, sondern auch auf Tradition wird viel Wert gelegt. Mit den Kindern der Naturparkschule Sieggraben wurde ein Rezeptbuch mit Strudelrezepten finanziert und erarbeitet. Auch dieses Buch ist am Gemeindeamt erhältlich.

Die Volksschule trägt das Prädikat „Naturparkschule". Foto: BVZ

Neugestaltung Rastplätze: Ob man einen Spaziergang macht, wandert oder mit dem Rad fährt. Für einen gepflegten Rastplatz ist man immer dankbar.

Unterstützung der heimischen Betriebe mittels „Sieggraben GUT-schein“: Eine der ersten Initiativen von Bürgermeister Gradwohl war die Stärkung der lokalen Wirtschaft mit der Einführung des „Sieggrabener GUTscheines“. Mittlerweile sind 45 Sieggrabener Unternehmen bzw. Unternehmer mit dabei.

Neugestaltung Ortseinfahrt: Auch hier war der Obmann des Dorferneuerungsausschußes mit dabei. Der erste Blick in die Ortschaft soll ein positiver sein.

Veranstaltung Dorffest. – mit zahlreichen Vereinen: Bei strahlendem Sonnenschein wurde nach coronabedingter Verschiebung heuer wieder ein Dorffest auf die Beine gestellt. Die Gemeinde hatte Unterstützung von 10 Vereinen. Das Fest war ein voller Erfolg - alles von Sieggrabenern für Sieggrabener - von Kulinarik bis zur Musik.

jährliche Durchführung eines Blumenschmuckwettbewerbes: Gemeinsam mit dem Dorferneuerungsausschuß wird ein jährlicher Wettbewerb mit wechselndem Motto veranstaltet. Heuer wurden die „blühensten Vorgärten“ prämiert. Für ein schöneres Sieggraben.

Installierung Arbeitsgruppe neues Feuerwehrhaus: Rund um Bürgermeister Gradwohl gibt es eine Arbeitsgruppe – das bekennende Ziel: ein neues, modernes Feuerwehrhaus. Das herausragende, ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr ist nicht selbstverständlich. Mit dem neuen Feuerwehrhaus kann die Arbeit honoriert und erleichtert werden. Eine Sanierung des Bestandes ist nicht zielführend und auch nicht wirtschaftlich darstellbar.

Neues Gemeindeverwaltungsprogramm; Schulung Mitarbeiter: Auch die Arbeitsweise wurde an die moderne Techniken und Möglichkeiten angepasst.

