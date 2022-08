Schutz vor Hochwaser

Kürzlich wurde ein Funcourt beim Sportplatz eröffnet. Und auch Amateurfußball gibt es wieder in der Gemeinde: Nach einem Jahr Pause stieg der SV Sigleß wieder in den Meisterschaftstbetrieb in der 2. Klasse Mitte ein.

Bereits zu Beginn der Corona Pandemie wurde mit der Errichtung des Funcourts beim Sportplatz Sigleß begonnen.

Dieses - vor allem für die Jugendlichen – wichtige Projekt wurde heuer im Rahmen der offiziellen Eröffnung mit Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf seiner Bestimmung übergeben. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und junge Familien um gemeinsam Bewegung zu machen und sich auszutauschen. Stark getroffen hat die Gemeinde das „Aus“ für den SV Sigleß vor mehr als einem Jahr, als der Spielbetrieb für die Kampfmannschaft eingestellt wurde. Der Nachwuchs wurde weitergeführt und bald fand sich ein Team aus Funktionären rund um Obmann Lukas Bruckschwaiger, Obmannstellvertreter Arnold Ernst und Sektionsleiter Peter Zistler, die am Wiedereinstieg in den Amateurfußball „bastelten“. Die Mühe hat sich ausgezahlt, im Frühjahr wurde der Antrag beim BFV auf die Wieder-Eingliederung in den Meisterschaftsbetrieb gestellt und am vergangenem Wochenende gab es auch das erste Meisterschaftsspiel mit dem Derby den SV Antau, bei dem es ein 0:0-Unentschieden gab.