Neudörfler Waldcafé feierte 15-jähriges Bestehen

Am 24. Oktober 2008 ging die feierliche Eröffnung des „Waldcafé“ über die Bühne. Edith Kern-Rieglers Sohn und ausgebildeter Koch, Thomas Kinker-Riegler, übernahm von Beginn an das „etwas andere Kaffeehaus“ und führt es nun schon seit beachtlichen 15 Jahren. Etwas anders deshalb, weil die Lage des Cafés gar nicht so sehr in das Muster anderer Kaffeehäuser passt, die vorzugsweise in der Mitte eines Ortes angesiedelt sind: Umgeben von einem Wald – man muss kein Genie zu sein, um daraus den Ursprung des Namens abzuleiten –, mit angrenzendem Streichelzoo lässt sich im Waldkaffee die Stille und Ruhe sehr gut genießen. Besonders ist die Lage aber auch deshalb, weil Edith Kern-Riegler aufgrund ihrer langjährigen politischen Tätigkeit für die Gemeinde Neudörfl und als Leiterin der Sozialstation insbesondere in Neudörfl bekannt sein dürfte, das Waldcafé deshalb intuitiv wohl nicht selten einfach Neudörfl zugerechnet wird. In Wahrheit, was sicherlich aber auch viele wissen, befindet es sich aber gar nicht auf Neudörfler Gemeindegebiet, auch nicht auf dem vom Bad Sauerbrunn, ja nicht einmal im Burgenland. Exakt beim Waldcafé spreizt nämlich Niederösterreich mit einem kleinen Eck ins Burgenland, das Café gehört faktisch somit zur Gemeinde Lichtenwörth. Großartige Auswirkungen hat das allerdings, abgesehen vom anekdotischen Erzählwert, nicht unbedingt. Ein klein wenig verwirrend ist es allerdings schon: „Behördenmäßig gehören wir zu Niederösterreich, die Postadresse ist Bad Sauerbrunn, Abwasser wird über Neudörfl geregelt.“

„Unsere Frühstücksvariationen sind mittlerweile weit und breit bekannt“

Umgeben von Wäldern ist das Waldcafé idyllisch – auf niederösterreichischem Gebiet – gelegen. Foto: zVg, Halmen Helmut Rasinger

Ganz gleich ob nun Niederösterreich oder Burgenland: das Café ist und bleibt ein Ort der Begegnung, an dem man sich zum Plaudern mit Freunden und Bekannten trifft und vorzugsweise Kaffee, Kuchen oder andere kleine Speisen zu sich nimmt. „Unsere Frühstücksvariationen sind mittlerweile weit und breit über die Grenzen des Burgenlandes hinaus bekannt“, sagt Thomas Kinker-Riegler ganz selbstverständlich, obwohl man natürlich jetzt schon weiß, dass es, wenn man pingelig sein will, über die „Grenzen Niederösterreichs“ heißen müsste. Auch einen Trend oder vielmehr eine Lebenseinstellung der aktuellen Zeit hat man im Waldcafé nicht verschlafen, denn, so der erfahrene Koch, für Vegetarier und Personen, die sich vegan ernähren, gibt es auch Leckeres zum Brunchen, ganz ohne tierische Produkte oder eben nur mit Ei oder Milch.

Die Speisen, das bräuchte keine extra Betonung, der Vollständigkeit halber sei es aber auch hier erwähnt, werden immer frisch und vorwiegend mit Produkten aus der Region zubereitet. „Natürlich gibt es auch erlesene Weine von unseren regionalen Weinbauern.“ Heißt: insbesondere auch aus Neudörfl. Und die Mehlspeisen und Kaffeevariationen „lassen das Herz lachen“. Wie sich das anfühlt, muss man einfach selbst ausprobieren.

Ein paar Mal im Jahr gibt es zu bestimmten Themen und jahreszeitlichen Ereignissen das Event "Tommy kocht", bei dem Thomas Kinker-Riegler Menüs mit mehreren Gängen zubereitet. Foto: zVg

Für Menschen mit Rollstuhl oder Rollmobilen gibt es natürlich einen barrierefreien Zugang ins Café. Auch der Tierpark und Spielplatz, der vom Waldcafé nicht weg zu denken ist, ist so erreichbar. Interessant ist dieser vor allem für Kinder. Über hundert Tiere, darunter Ponys, Esel, Ziegen und Schafe oder Hühner und Enten gibt es dort zu bestaunen. Pony und Ziege dürfen mit ihren Hufen zwar nicht ins Kaffeehaus hinein, dafür gibt man sich im Waldcafé hundefreundlich: Hunde müssen hier nicht, wie so oft, draußen bleiben, sagt Thomas Kinker-Riegler. Einige Male im Jahr wartet er außerdem mit einem besonderen Highlight auf: „Tommy kocht“, heißt eine beliebte Veranstaltungsreihe, bei der zu bestimmten Themen und Jahreszeiten exquisite Mehrgängemenüs mit Weinbegleitung kredenzt werden. Das nächste „Tommy kocht“-Event wird im November stattfinden. Um eine Tischreservierung wird unbedingt gebeten.

Mehr Infos unter: www.wald-cafe.at