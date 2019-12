Wurde schon im vergangenen Jahr in der Bezirkshauptstadt eifrig gebaut, so wird dieser Trend auch heuer fortgesetzt. Die Arbeiten für das große OSG-Projekt samt Apotheke am Areal der ehemaligen Schenke, für das Kulturzentrum und für das MEZ werden weiter vorangetrieben werden. Die ersten Arbeiten in der Michael Koch-Straße für das Impulszentrum von Martin Pucher (neues Rathaus und neue Commerzialbank) starteten bereits im Dezember, im Februar 2020 wird mit den Tiefbauarbeiten begonnen.

Heuer wird mit der Sanierung der die Bachdecke (Gesamtkostenpunkt 3,6 Millionen Euro) begonnen. Die Arbeiten im Bereich der Brücke zwischen Trafik Ramberger und Apotheke werden im Sommer stattfinden. Im Juli und August wird die Straße zwischen Kreisverkehr bei der Bank Burgenland und der Apotheke für Autos gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt über die Schubertstraße, Parkgasse und der Hauptstraße.Die Einbahnregelung vom Penny weg bis zur Apotheke aufgehoben wird aufgehoben, so dass die Autos wieder in die Innenstadt gelangen.

Im Veranstaltungsbereich werden die zwei Highlights am Veranstaltungsplatz auch heuer wieder stattfinden. Das „Bella Italia“ wird auch heuer mit italienischen Standlern und Musikprogramm an vier Tagen, und zwar vom 18. bis 21. Juni stattfinden. Der Mattersburger Musiksommer wird an drei aufeinanderfolgenden Freitagen im August (7./14./21.) abgehalten. Bereits fixierte Bands: Am 7. August die „Experten“, am 14. August bringen die „Präsidenten“ ihr Programm „50 Jahre Woodstock“. Im Bereich der Mobilität wird es ebenso eine Neuerung geben: Der Mattersburger City-Bus wird mit zwei Linien im April an den Start geben.