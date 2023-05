Pöttelsdorfer bei ATV Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“

In der großen Jubiläumsstaffel von „Bauer sucht Frau“, die mit den beiden Vorstellungsfolgen am 31. Mai und am 7. Juni um jeweils 20:15 Uhr startet, sind 15 Bauer und Bäuerinnen auf der Suche nach der großen Liebe. Mit dabei ist der 31-jährige Bauer Philip Ullreich aus Pöttelsdorf.

Mühle Pöttelsdorf als Zentrum für heilpädagogisches Reiten

Vor mehr als fünf Jahren hat Philip Ullreich die alte Mühle in Pöttelsdorf übernommen. Gegründet wurde die Mühle Pöttelsdorf bereits im Jahr 1990, um Kindern und Jugendlichen unbeschwerte Stunden abseits ihres Alltags zu bieten. Mit viel Mühe hat seine Mutter die alte Mühle zu einem Zentrum für heilpädagogisches Reiten und zu einem Kinderbauernhof aufgebaut.

„Eigentlich hatte ich nicht geplant, den Betrieb irgendwann zu übernehmen, weil es doch recht schwierig ist, wenn man als Kind auf einem so einem regen Betrieb aufwächst, wo ständig fremde Menschen sind“, erzählt Philip Ullreich. Dennoch war er auch als Kind schon immer begeistert vom Leben als Bauer und hat sich schon im jungen Alter dort gesehen. „Nach dem Gymnasium wusste ich eigentlich gar nicht, was ich machen will. Ich habe mich dann aber doch für das Studium „Sozialarbeit“ entschieden und dann war mir schnell klar, dass ich gerne tiergestützt arbeiten möchte“, so Ullreich. Heute arbeitet er mit der Unterstützung von Schafen, Ziegen und Islandpferden mit Kindern.

Der 31-jährige Pöttelsdorfer ist auch Coach und Yogalehrer. Seine Freizeit verbringt er außerdem hauptsächlich beim Kitesurfen, dem Motorradfahren und er besucht gerne und regelmäßig Festivals. In den letzten Jahren hat er auch seine Liebe zum Wald und zum Holzfällen entdeckt.

Philip Ullreich bei der 20. Staffel von „Bauer sucht Frau“

Bereits seit ein paar Jahren hatte Philip Ullreich vor, sich bei der ATV-Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“ zu bewerben. „Im Burgenland ist es, finde ich, recht schwer einen Partner zu finden, weil es fast keine Möglichkeiten mehr gibt, irgendwo hinzugehen, um jemanden kennenzulernen“, so Ullreich. Zudem ist er der Ansicht, dass es auch schwer ist, da jemanden zu finden, der sich für das Leben, das er führt, interessiert.

Bei „Bauer sucht Frau“ hofft er jemanden zu finden, der Lust hat, gemeinsam mit ihm den Bauernhof auszubauen und soziale Projekte zu leiten. Er ist auf der Suche nach jemanden, der bereit ist, mit ihm das „echte“ Leben zu leben, fern ab von Instagram oder Facebook.

Über seine Teilnahme bei der 20. Staffel von „Bauer sucht Frau“ bekommt der 31-Jährige unterschiedliche Reaktionen aus seinem Umfeld. „Auf der einen Seite finden das alle total lustig und jeder will sichs anschauen, aber auf der anderen Seite sehen manche aus meinem Umfeld das auch kritisch“, meint Philip Ullreich. Trotz so mancher Zweifel aus seinem Umfeld, findet er seine Teilnahme bei der Datingshow „total cool“.

Seine Pläne für die Zukunft

„Dann möchte ich mit meiner neuen Partnerin, die ich hoffentlich treffe, Projekte verwirklichen und den Betrieb neu aufbauen“, so Philip Ullreich über sein Vorhaben nach der Sendung. Beispielsweise möchte er in Zukunft auch, Urlaube auf dem Bauernhof anbieten und Räumlichkeiten vermieten.

Auch hat er geplant, eine Baumfällerfirma zu gründen. „Das ist eigentlich mein größter Plan und ich bin auch gerade beim AMS Gründerprogramm diesbezüglich. Also da möchte ich mich selbstständig machen“, erzählt der Pöttelsdorfer. Derzeit steht Philip Ullreich vor einer Firmengründung, die Firma anmelden kann er aber erst, sobald ihn genug Leute kennen. „Kontaktieren können mich Leute aber gerne schon“, so Ullreich über geplante Aufträge.

Philip Ullreich hat vor in Zukunft eine Baumfällerfirma gründen. Foto: ATV, Ernst Kainerstorfer

