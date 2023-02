NEOS fordern mehr Transparenz

Der Mattersburger Robert Strnad, seines Zeichens Bezirks-Chef der NEOS, ortet Versäumnisse im Bereich der Transparenz: „Dass öffentliche Veranstaltungen, zu denen den Bürgern Zugang gewährt werden muss, online oftmals nicht auffindbar sind, ist einfach unverständlich“, so Strnad, um ins Detail zu gehen: „Nach einigem Nachhaken der NEOS sind zwar nun sporadisch die Termine der Gemeinderatssitzungen in der Gemeinde Mattersburg online auffindbar, die Forderung nach einem Digitalen Schwarzen Brett bleibt dennoch bestehen. Die Protokolle der Gemeinderatssitzungen sowie das Budget auf der Homepage lassen auch zeitnahe Vollständigkeit vermissen.“ Laut Strnad sind die Mattersburger bereit und offen für Bürgerbeteiligung, wollen jedoch nicht im Dunkeln tappen. Die Gemeinde müsse ihr Angebot aktuell halten und mit offenen Karten spielen, sodass die Arbeit der Gemeinde für alle nachvollziehbar sei.

„Neue Homepage in ein, zwei Monaten“

Bürgermeisterin Claudia Schlager weist die Vorwürfe von sich. „Es wird eine neue Homepage geben, in ein, zwei Monaten wird diese online gehen. Es wurde ebenso bereits eine digitale Amtstafel bestellt, diese soll auf jeden Fall noch bevor wir ins neue Rathaus übersiedeln auch ‚installiert‘ werden und die Termine für die Gemeinderatssitzungen sollten bereits bei der Terminübersicht der Stadtgemeinde drinnen sein. Es gibt auch eine sehr gute Übersicht der Termine in Mattersburg“, so Schlager. Bezüglich Protokolle der Gemeinderatssitzungen hält sie fest, dass „diese erst online gestellt werden können, wenn sie vom Gemeinderat auch bestätigt sind. Dies erfolgt bei der darauffolgenden Sitzung. Das Protokoll von der Sitzung vom 16. November gibt es bereits.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.