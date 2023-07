Johanna Sebauer legt ihren ersten Roman „Nincshof“ vor

Johanna Sebauer, geboren 1988 in Wien, aufgewachsen in Marz und heute in Hamburg zu Hause, legt mit „Nincshof“ ihr Romandebüt vor, an dem sie seit 2019 arbeitet. Der Roman handelt vom kleinen burgenländischen Dorf Nincshof, das vergessen werden soll, so der Plan dreier Männer, die sich die „Oblivisten“ nennen und raus wollen aus der hektischen Zeit. Wenn niemand mehr von ihnen weiß, können sie und das ganze Dorf in Freiheit und Ruhe leben. Laut Legende ist das in Nincshof schon einmal so gewesen. Ausgerechnet die alte Erna Rohdiebl soll dabei helfen, dass dieses Vorhaben gelingt, denn die drei Männer glauben, dass die alte Frau die Freiheit im Blut hat und daher genau die Richtige für ihre Bewegung ist. Erna Rohdiebl wiederum hat in ihrem langen Leben selten Dümmeres als die Idee zu verschwinden gehört, aber ihre Neugierde siegt. Abend für Abend poltern die „Oblivisten“ an ihre Eckbank und plotten bei Speckbroten und Pusztafeigenschnaps ihr Verschwinden. Alles scheint nach Plan zu verlaufen. Wenn da nicht die Neuen aus der Stadt wären. Ein turbulenter Sommer nimmt seinen Lauf und es entspannt sich eine Geschichte über das Vergessen und das Erinnern. Über das Leben und seine Irrwitzigkeiten. Übers Heutige und Gestrige. Über die Komik von Landkarten, das Fiktive in der Realität und die Wirklichkeit von Ausgedachtem.

Wie kam es zu diesem Roman? „Ich werde oft gefragt, warum ich in einer Welt, wo jede und jeder besonders in den sozialen Medien gesehen werden will, über das Vergessen schreibe. Ich denke aber, dass der Gedanke des Vergessens in der heutigen Schnelllebigkeit so gar nicht aus der Zeit ist, denn es ist einfach in der westlichen Welt alles zu viel und viele Menschen sehnen sich nach neuer Langsamkeit. Wir haben von vielen Dingen ganz einfach zu viel, viel zu viel“, so Johanna Sebauer.

„Ich habe Politikwissenschaft in Wien studiert und danach Journalismus in Aarhus (DK), Santiago de Chile und Hamburg. Während dieser Zeit habe ich meine ersten literarischen Gehversuche gemacht, Lesungen gehalten und Kurzgeschichten veröffentlicht. Es folgten diverse Stipendien, Residenzen und Preise. Ab 2019 hab ich an meinem ersten Roman geschrieben. Dieser erschien nun am 18. Juli unter dem Titel 'Nincshof' im Verlag DuMont, in einer Startauflage von 15.000 Stück“, so die Autorin, die Mitglied des Hamburger writers' room und Teil der monatlichen Lesebühne "Zinnober" in der Zinnschmelze Barmbek - ein Kulturzentrum in Hamburg - ist. Abseits des Schreibens ist Johanna Sebauer in der Wissenschaftskommunikation tätig. Am Mittwoch, 26. Juli, um 19 Uhr, stellt Johann Sebauer ihren Roman im Literaturhaus Mattersburg vor. www.nincshof.at