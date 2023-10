Mattersburg: Überwachungskameras sollen Vandalenakte eindämmen

„Die Vorfälle von Vandalismus haben sich in den letzten Wochen gehäuft“, berichtet SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager, um ins Detail zu gehen: „Im Europapark kommt es nun wieder vermehrt zu Sachbeschädigungen, im Soldatenfriedhof wurden Grabsteine umgetreten, ebenso wurden Laternen ruiniert. Und auch an der Rückwand des Turnsaals der HAK gab es Vandalismus. Dort wurde offensichtlich mit einem Böller ein kleines Loch gesprengt. Nachdem dieses der Bauhof wieder 'zugemacht' hatte, war es drei Stunden später wieder da.“ Um die Vandalenakte einzudämmen, gibt es von Seiten der Stadtgemeinde nun Pläne, auf den Mattersburger Spielplätzen Videokameras zu installieren. „So könnte man die Vandalen sicherlich etwas abschrecken, mutwillig Sachbeschädigungen durchzuführen. Hier müssen wir noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen abklären“, so Schlager.

Im Europapark häuften sich in letzter Zeit die Sachbeschädigungen. Foto: Richard Vogler

Die FPÖ greift das Thema in einer Presseaussendung auf. „Die Sicherheit - vor allem im Bereich der Kinderspielplätze in Mattersburg -ist besonders wichtig. Daher sollte eine Videoüberwachung für die Stadt Mattersburg höchste Priorität haben.“ Die FPÖ-Gemeinderäte Peter Pregl, Kerstin Hötschl und Werner Lehner fordern ein Lichtkonzept mit Kameras. Dieses würde wesentlich dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl von Kindern und Eltern auf den Kinderspielplätzen zu erhöhen. Außerdem würde ein Zusammenspiel von Polizei, Bürgern und der Stadt auch langfristig Vertrauen in die Bevölkerung bringen. „Viele Jugendliche, welche sich dort aufhalten, werden sich natürlich infolge der Videoüberwachung in ihrer Verhaltensweise sehr wohl vernünftig und manierlich benehmen. Wenn man bedenkt, dass in den Wintermonaten die Dunkelheit so gegen 16.30 Uhr hereinbricht, ist dieses Lichtkonzept mit Kameras auf jeden Fall unverzichtbar. Wir werden daher einen diesbezüglichen Antrag bei der nächsten Gemeinderatssitzung einbringen!“, so Pregl.

Ortschefin Schlager reagiert auf die FPÖ-Aussendung wie folgt: „Bei der letzten Gemeinderatssitzung habe ich schon dieses Thema mit möglichen Videokameras anklingen lassen und auch bei der letzten Parteiobmännersitzung wurde dieses von mir angesprochen. Ich finde es spannend, dass dies nun die FPÖ mit einer Aussendung zum Thema macht.“