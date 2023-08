Tödlicher S4-Unfall: Schaulustige sorgten für Ärger

Die Feuerwehr Mattersburg wurde gemeinsam mit den Feuerwehren Bad Sauerbrunn und Neudörfl sowie zwei Notarzthubschraubern, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, mehrere Rettungswägen und Polizeistreifen zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

Gegen 15:35 Uhr fuhr ein 54-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung auf dem ersten Fahrstreifen der Schnellstraße S 4 von Wiener Neustadt kommend in Richtung Mattersburg. Am Beifahrersitz befand sich eine 57-jährige Frau aus Wien. Zur selben Zeit fuhr ein 20-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der S 4 von Mattersburg kommend in Richtung Wiener Neustadt. Im Fahrzeug befanden sich weitere drei Personen. Der 20-jährige Fahrzeuglenker fuhr im Bereich der Widlbrücke - diese befindet zwischen der Anschlussstelle Sigleß und der ehemaligen Rastsätte Pöttsching - auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem in die Gegenrichtung fahrenden Pkw.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, war zunächst eine Person noch im Fahrzeug eingeklemmt, fünf weitere wurden von Ersthelfern bereits aus den Fahrzeugen gerettet. Für den 54 - jährigen Fahrzeuglenker und die Mutter des 20 - jährigen Lenkers (Beifahrerin) kam jede Hilfe zu spät. Die restlichen vier schwerverletzten Personen wurden in teils kritischem Zustand von den Notarzthubschraubern Christophorus 3, Christophorus 16 und zwei Rettungswägen in umliegende Spitäler gebracht.

Aufgrund des Unfalls war die S4 für den gesamten Verkehr zwischen den Auffahrten Sigleß und Bad Sauerbrunn in der Zeit von 15:40 Uhr bis 19:54 Uhr gesperrt. Der Verkehr verlagerte sich somit auf die umliegenden Ortschafen - ein Stau in Bad Sauerbrunn war die Folge.

Für Ärger sorgte das Verhalten von so manchem Autolenker: „Leider mussten wir feststellen, dass die Neugier mancher Menschen keine Grenzen kennt und diese trotz mehrmaligen Zuredens ihre Handys zückten, um Bilder von den Schwerverletzten und Toten zu machen. Infolgedessen wurde dies der Polizei mitgeteilt und zur Anzeige gebracht“, wird von der Feuerwehr Mattersburg in einer Presseaussendung festgehalten.

