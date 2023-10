Im Neudörfler Rathaus wird es „duftig“

Ab sofort liegt ein guter Duft in den Büroräumen des Gemeindeamtes in der Luft. Naturreine Düfte sorgen nämlich nicht nur für eine gute Atmosphäre, sondern sie können darüber hinaus auch der Gesundheit dienlich sein. „Mit jedem Atemzug werden wir mit unzähligen Düften konfrontiert, die wir sowohl bewusst als auch unbewusst wahrnehmen“, sagt Michaela Eitzenberger. Sie ist diplomierte Aromapraktikerin und Mitglied der VAGA, der Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche Aromapraktikerinnen mit über 500 Stunden Ausbildung und stetiger Weiterbildung und beschäftigt sich schon seit 2015 mit Düften. Der Aromaexpertin aus Neudörfl liegt das Wohlbefinden der Menschen sehr am Herzen, sicherlich auch deshalb, weil sie persönlich ganz stark erfahren hat, wie wichtig es ist, auf die Signale des eigenes Körpers zu achten. Zehn Jahre arbeitete Michaela Eitzenberger im Bankwesen. „Tägliche Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich und daraus resultierende Kopfschmerzen waren meine Begleiter. Irgendwann ging es dann nicht mehr anders und ich konnte das laute Rufen meines Körpers nach Veränderung und Freiheit nicht mehr überhören.“ 2015 ging sie deshalb in Bildungskarenz, 2016 kehrte sie der Bank ganz den Rücken. „So begann meine Reise zu mir selbst und zu meiner Berufung, den Düften.“

In Neudörfl, zunächst im Rathaus (weitere Duftprojekte sind derzeit in Planung), hat sie nun das Projekt „Dufte Marktgemeinde Neudörfl“ initiiert, das sie in weiterer Folge auch begleitet. „Düfte beeinflussen unsere Emotionen sehr stark. Da wo es gut riecht, dort fühlt man sich wohl. Bewusst und gezielt kann deshalb ein guter Duft zur Gesundheitsförderung bei Menschen eingesetzt werden“, so Eitzenberger. Und das nicht zur Zuhause im Wohnbereich oder Homeoffice, sondern auch im Büro unter den Mitarbeitern oder Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten kann zielgerichtet mit Düften gearbeitet werden.

Die Raumluftqualität wurde vor und nach der Beduftung gemessen. Dabei wurde eine signifikante Verbesserung nachgewiesen. Michaela Eitzenberger, diplomierte Aromapraktikerin

Michaela Eitzenberger verwendet nur zu 100 % naturreine ätherische Öle, die mittels Diffuser vernebelt werden und so künftig die Raumluft in den Räumlichkeiten des Rathaus reinigen, für mehr Konzentration sorgen, die Leistungsfähigkeit steigern und das Immunsystem stärken. „Studien haben die Wirkung ätherischer Öle belegt“, so Michaela Eitzenberger. „In einem Krankenhaus wurde zum Beispiel die Raumluftqualität vor und nach der Beduftung gemessen. Dabei wurde eine signifikante Verbesserung nachgewiesen.“ Verschiedene Düfte haben auch unterschiedliche Wirkungen. „Zitrone ist sehr stark konzentrationsfördern. Bei einem Versuch wurde ein Klassenzimmer etwa während einer Schularbeit mit Zitrone beduftet und beim nächsten Mal nicht. Man hat festgestellt, dass Rechtschreibfehler im bedufteten Zustand deutlich weniger waren.“ Nadeldüfte – ein anderes Beispiel – von Fichtnadeln, Tanne oder Kiefer reduzieren besonders gut Stress. „Das ist uns aus Waldspaziergängen bekannt. Sie wirken außerdem immunsystemstärkend.“

Ätherische Öle werden aus Blüten, Blättern, Wurzeln oder Zweigen gewonnen

Ätherische Öle, die zwar als Öle eingestuft werden, jedoch eine ganz andere Konsistenz als herkömmliche Pflanzenöle besitzen, erklärt die Expertin „gewinnt man aus Blüten, Blättern, Samen, Früchten, Wurzeln oder den Zweigen einer Pflanzen.“ Manche Pflanzen produzieren verschiedene Öle wie zum Beispiel der Orangenbaum.“ Aus ihm kann man sowohl Orangenschalenöl, Orangenblätteröl (Petit Grain) wie auch Orangenblütenöl (Neroli) gewinnen.

Michaele Eitzenberger (r.) mit Gemeindemitarbeiterin Elke Reismüller Foto: zVg

Raumbeduftung ist dabei nur ein Anwendungsgebiet von naturreinen ätherischen Ölen. Sie werden außerdem in der Kosmetik, bei Lebensmittelrohstoffen oder als Arzneimittel verwendet. „Sie stehen sogar im Arzneibuch und haben eine nachweislich antibakterielle, antivirale, fungizide Wirkung und können zudem entwässernd, entgiftend oder generell beruhigend sein.“ Trotzdem, auch darauf verweist die Expertin, sollten ätherische Öle nicht unbedacht und ohne vorheriger Information angewandt werden, denn: „Die Wirkung ätherischer Öle sollte niemals unterschätzt werden. Den Schutz, den sie Pflanzen bieten, können sie auch dem Menschen bieten. Die hochkonzentrierte Substanzen können aber bei sensiblen Personen Hautirritationen, allergische Reaktionen, Asthmaanfälle oder im schlimmsten Fall sogar epileptische Anfälle auslösen.“ Eine Beratung von jemanden, die sich damit auskennt, ist deshalb durchaus sinnvoll oder wie es Michaela Eitzenberger formuliert: „Nicht jedes Öl ist für jeden Menschen geeignet, es bedarf einer guten und genauen Anamnese.“ Ihre Arbeit versteht sie als Hilfestellung und kann begleitend zur Schulmedizin angewendet werden: „Es ist jedoch kein Ersatz für einen Arzt-, Hebammen- oder Psychotherapeutenbesuch.“

„Mein absoluter persönlicher Lieblingsduft: Vetiver“

Düfte sind natürlich auch ganz stark eine Frage des persönlichen Geschmacks oder eben der eigenen Nase. Michaela Eitzenbergs absoluter Lieblingsduft ist einer, der sich Vetiver nennt. „Vetiver zählt zu den tropischen Süßgräsern Asiens und wird aus den Wurzeln gewonnen und destilliert. Es ist ein Schutzöl, schenkt einem Stabilität, hilft mir immer meine innere Mitte zu finden, macht einen klaren Kopf und hat eine enorm starke reinigende Wirkung.“ Er wird auch als Erosionsschutz gerne eingesetzt.

Sabine Zenz, Obfrau des Vereins „Gesundes Neudörfl“, zeigt sich begeistert: „Ich bin stolz auf das erste größere Projekt von Gesundes Neudörfl. Es ist wissenschaftlich bestätigt, dass gerade Düfte die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen fördern. Sie bieten in vielen Lagen eine emotionale Unterstützung. Daher bin ich davon überzeugt, dass weitere Betriebe in Neudörfl dieser Initiative folgen werden, um die allgemeine Arbeitsatmosphäre für ihre Mitarbeiter zu verbessern.“

Mehr zum Angebot von Michaela Eitzenberger (Workshops, Aromafachberatung, Duftmarketing und Duftkommunikation etc.) für Unternehmen und Privatpersonen findet sich auf www.wunder-mensch.at