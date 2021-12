Lions Club Mattersburg übergab Spende

Im Rahmen der Initiative Digitale Grundbildung ausgehend vom Bildungsministerium des Bundes wurden alle Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen zu Schulbeginn mit einem iPad ausgestattet. Der Selbstkostenbeitrag für Eltern betrug dabei 25 Prozent, was für einige Familien in der angespannten wirtschaftlichen Situation trotzdem nicht wenig ist, weiß Mittelschuldirektorin Uschi Piller zu berichten. Deshalb ist sie umso dankbarer, dass der Lions Club Mattersburg diese Aktion jetzt mit insgesamt 1.500 Euro unterstützt hat. „Ich möchte mich für die großzügige Spende beim Lions Club bedanken“, so Piller. „Gerade vor Weihnachten ist das eine sehr schöne Geste.“