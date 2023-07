Gibt es zu viel Unkraut in Neudörfl?

Ob in Neudörfl an Straßenrändern und öffentlichen Plätzen signifikant mehr Unkraut wächst und gleichzeitig weniger dagegen unternommen wird als in anderen Gemeinden, diese steile These muss freilich erst einmal belegt werden. Ob überhaupt und wie eine solche vergleichende Studie aussehen könnte, ist offen. In seiner subjektiven Wahrnehmung empfand das ein Neudörfler jetzt jedenfalls so, weshalb er seinem Ärger darüber via Facebook freien Lauf ließ: „Das Einzige, was bei uns noch blüht, ist das Unkraut! ‚Ortsbildpflege neu‘ eigentlich eine Schande!“, meint er und fügt ein paar „Beweisbilder“ seinem Kommentar bei, auf denen unter anderem der Vorplatz der Volksschule zu sehen ist. Einige stimmten ihm sogleich zu: „Sehr gut, dass Sie es ansprechen“, „Bin heute vorbeigefahren und habe dasselbe gedacht“, oder „Randsteine sind voller Unkraut“.

„Nicht maulen, sondern handeln“ heißt das Gebot der Stunde

Andere meinen, dass die Verantwortung nicht nur bei der Gemeinde zu suchen ist. „Die Gemeinde seid ihr alle. Es gibt einen Dorfverschönerungsverein, also legt Hand an und sorgt dafür, dass eure Gemeinde sehenswert ist. Nicht maulen, sondern handeln.“ Beim Dorfverschönerungsverein unter der Obmannschaft von Walter Horvath, kann man sich zum Beispiel immer wieder für eine Patenschaft an einem Blumenrabatt melden, sozusagen einem öffentlichen Beet, das mit der Unterstützung des Vereins (in Form von Gartenwerkzeug, Blumen) gepflegt werden kann. Diesen Weg empfiehlt auch ein weiterer Neudörfler: „Wenn jeder vor seinem Haus die sogenannten Rabattl ein wenig pflegt und das Unkraut entfernt, sieht es auch besser aus. Nicht nur zu kritisieren! Und unsere Dame aus der Ukraine arbeitet fleißig an den Rabattln, aber sie kann nicht alle auf einmal pflegen. Dass das Ortsbild verschönert wird, daran kann jeder Bewohner beitragen!“ Jemand anderer holt noch ein Stück weiter aus: „Wenn die Gemeindearbeiter fertig sind mit eurem Mist wegräumen, sprich Autoreifen in der Wildnis, Klamotten, die nicht zur Deponie gebracht, sondern auf der Straße entsorgt werden, werden sich die Herren der Gemeinde sicherlich ums Unkraut kümmern. Da wir ja alle Gemeinde sind, bitte vor der Haustür für Ordnung sorgen.“

Kritik richtet sich dabei auch an Bürgermeister Dieter Posch: „Bürgermeister Posch hat ja keine Zeit mehr für Neudörfl, weil er ja Bezirksvorsitzender der SPÖ ist. Da sind ihm andere Prioritäten wichtiger“, meint jemand. Der Bürgermeister ist allerdings sehr wohl auch bei diesem Thema auf dem Laufenden. „Mir gefällt es auch nicht“, sagt er dazu. „Jetzt gerade fährt zum Beispiel der Wildkrautbesen, der das Unkraut zwischen Straße und Randstein bis zur Wurzel rausholt.“ Einmal im Jahr würde dieses Gefährt seine Arbeit verrichten. Ob das nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist? „Natürlich, aber es ist auch eine Geldfrage“, so Posch. „Der kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro und macht das, was jeder Anrainer auch selbst vor der eigenen Haustüre machen könnte. Einige tun es, andere aber auch nicht.“ Man müsse mittlerweile auch zur Kenntnis nehmen, erinnert der Bürgermeister, dass wir in einem Klima leben, in dem Wasser knapp sei und sich das Unkraut trotzdem seinen Weg sucht. „Wer einen Garten hat weiß, dass entferntes Unkraut eine Woche später wieder da ist. In den vergangenen Tagen und Wochen hat es auch immer wieder geregnet, deshalb sprießt es umso mehr.“ Gemeindemitarbeiter, die ausschließlich zum Unkrautjäten beschäftigt sind, gäbe es natürlich nicht. „Wir könnten aber auf Steuerkosten mehr Leute anstellen, die ununterbrochen die 22 Straßenkilometer Neudörfls beidseitig von Unkraut befreien.“ Ob das gesellschaftlich erwünscht ist, sei hingegen zu bezweifeln. Was die Volksschule betrifft: Dort sind, sagt Dieter Posch, Leute beschäftigt, die auch Urlaubsansprüche haben. „Bekanntlich sind jetzt gerade Sommerferien.“

Wieder andere halten die Philosophie, Unkraut an sich gäbe es gar nicht, es liegt im Auge des Betrachters, hoch: „Wenn das unser einziges Problem ist, lebe ich gerne in einer Unkraut-Gemeinde“, kommentierte jemand.