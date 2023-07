In die Neudörfler Kinderkrippe wird weiter investiert

„Es hilft nichts, es ist ein großes Projekt“, sprach Vizebürgermeister Michael Sgarz bei der Gemeinderatssitzung Ende Juni, bevor er den vierten Unterpunkt zum Thema „Erweiterung/Neubau Kinderkrippe Auftragsvergabe“ verlas und davor möglicherweise ein einzelnes Raunen im Saal wahrnahm. Bereits in der vorherigen Gemeinderatssitzung im März gab es zum gleichen Tagesordnungspunkt vier Abstimmungen. Dabei ging es um die Anschaffung von Gruppen- und Büromöbel sowie um die Ausstattung der Küche und des Bewegungsraums. Auch wenn bereits viel abgestimmt wurde, die Kinderbetreuung, nicht zuletzt der ganzen kleinen Kinder, das muss dazu gesagt werden, ist jedem Gemeinderatsmitglied wichtig. Alle Beschlüsse, auch die jetzigen, fielen einstimmig.

Die neu errichtete Kinderkrippe soll aus heutiger Sicht im Oktober, spätestens im November in Betrieb genommen werden, berichtete Gemeindevorständin und Leiterin des Bildungsausschuss, Sabine Zenz, bei der Sitzung. Bis es so weit ist, sind noch einige Arbeiten zu erledigen. Der erste Punkt, der deshalb beschlossen wurde, betraf den Außenbereich und die Spielgeräte. Vier Spielgeräteausstatter wurden zur Angebotslegung eingeladen. Als Bestbieterin kristallisierte sich das Unternehmen Agropac heraus, das in der ersten Runde bei weitem noch das teuerste Angebot unterbreitet hatte. „Als wir uns die ersten Angebote angesehen haben, haben wir bemerkt, dass diese untereinander gar nicht so leicht zu vergleichen waren“, bemerkte Vizebürgermeister Michael Sgarz, da verschiedene Spielgeräte mit einberechnet waren. „Wir haben dann gemeinsam mit der Leitung des Kindergartens und der Kinderkrippe eine einheitliche Liste an Spielgeräten erstellt, die für notwendig und sinnvoll erachtet werden und anhand derer die Angebote vernünftig verglichen werden konnten.“ Agropac musste in der Folge einige Spielgeräte streichen, bei den übrig gebliebenen stellte sich das Unternehmen als Bestbieterin heraus bei einer Gesamtauftragssumme von 49.245 Euro. „Die Firma Agropac war auch im Sinne der Elementarpädagoginnen“, so Michael Sgarz, „weil die bestehenden Geräte auch schon von der gleichen Firma sind. Diese sind von guter Qualität und auch die jährliche Wartung funktioniert sehr gut.“

Wenn die Kinder zum Beispiel mit Kisten einen Turm oder eine Burg bauen, dann ist das viel wertvoller, weil sie es selbst gemacht haben, und sie können es jeden Tag umbauen. Elementarpädagogin und Grün-Ersatzgemeinderätin Helga Meerkatz

Bürgermeister Dieter Posch betonte, dass es die Pädagoginnen waren, die hier auf eine schmälere Ausstattung drängten. „Wir als Gemeinde maßen uns nicht an, ihnen vorzuschreiben, was sie zu brauchen haben. Sie sind bei der Planung und Entscheidungsfindung natürlich immer mit einbezogen und sie haben bewusst gesagt, ‚wir wollen nicht möglichst viele Spielgeräte im Garten haben, sondern wir wollen das, was wir in unserer täglichen Arbeit brauchen und uns nicht im Weg steht.‘“ Reduziert habe also nicht der Rechenstift, sondern die Elementarpädagoginnen in ihrer Verantwortung, so Posch. Das Modell gehe hier in Richtung „spielzeugfreie Kinderkrippe“, welches von Eltern nicht immer mit Verständnis begegnet wird, „weil es von manchen als Bestrafung wahrgenommen wird. Unsere Elementarpädagoginnen sind aber mutig und selbstbewusst genug, dieses Unverständnis auszuhalten. Sie sind imstande, von den Kindern ihr kreatives Potential herauszuschöpfen auch ohne vorgefertigtes Spielzeug.“ Grün-Ersatzgemeinderätin Helga Meerkatz widersprach den Schilderungen des Bürgermeisters nicht, vielmehr bestätigt sie diese. Sie ist Elementarpädagoginnen in Neudörfl und sagt: „Wenn die Kinder zum Beispiel mit Kisten einen Turm oder eine Burg bauen, dann ist das viel wertvoller, weil sie es selbst gemacht haben, und sie können es jeden Tag umbauen. Ihr Denken und ihre Kreativität wir somit weitaus mehr gefördert als bei einem fertig hingestellten Spielplatz.“

„Wäre es nicht besser, die Wertschöpfung in der Gemeinde zu belassen?“

Der zweite Punkt, der zur Abstimmung vorlag, betraf diverse Arbeiten in der Kinderkrippe wie Podeste oder Fensterbänke. Die Ausschreibung brachte drei Angebote, darunter auch eines von der ortsansässigen Tischlerei Tschirk, die allerdings nicht Bestbieterin war. ÖVP-Gemeinderat Peter Wittmann stellte daraufhin die Frage, ob man die Wertschöpfung nicht besser in der Gemeinde belassen könnte, indem der Auftrag trotzdem an die Tischlerei Tschirk vergeben wird, falls dem Antrag letztlich auch eine Mehrheit zustimmen würde. Bürgermeister Dieter Posch ist im Geiste zwar eins mit Wittmanns Vorschlag. Es sei aber knifflig. „Als Gemeinde können wir bei öffentlichen Ausschreibungen, bei denen zurecht immer gefragt wird, ob bei der Vergabe auch tatsächlich unabhängige Angebote eingeholt wurden, nicht einfach sagen, wir umgehen das Vergaberecht. Insbesondere auch weil es hier um ein gefördertes Objekt geht. Die Förderungen richten sich nach der genehmigten Summe. Deshalb können wir als Gemeinde nicht sagen, wir geben aus, was wir wollen.“ Den Zuschlag erhielt dieMöbeltischlerei Hoffmann & Söhne aus Eisenstadt mit einem Angebot von 39.197 Euro.

Im dritten Punkt wurde die Bestandssanierung des Kindergarten Zollikofen beschlossen. „Dafür müssen die Möbel ordnungsgemäß demontiert und zwischengelagert werden“, erklärte Michael Sgarz. Die Arbeiten werden hier sehr wohl von der Tischlerei Tschirk, mit Unterstützung des Bauhof, durchgeführt. Der Aufwand wird auf etwas mehr als 11.000 Euro beziffert. Andere Angebote wurden laut dem Vizebürgermeister nicht eingeholt, „da uns die zeitliche Flexibilität eines Anbieters vor Ort ganz wichtig war.“ Bürgermeister Dieter Posch erklärt, warum hier keine Ausschreibung nötig war: „Hierbei handelt es sich um ein Gewerk im Unterschied zu einer Neuanschaffung vorhin. Das ist so, als wenn man einen Elektriker bestellt, weil die Lampe hin ist. Das ist eine Montagearbeit. Wir richten es uns also nicht so, wie wir es gerade wollen.“

Das ursprünglich beschlossene Gesamtbudget wird nicht überschritten

Schlussendlich soll im Kindergarten Zollikofen auch derGarderobenbereich umgebaut werden. Zwei Angebote wurden eingeholt. Wiederum ist die Tischlerei Tschirk darunter mit einem Angebot von 14.000 Euro. Die Steiner Möbel GmbH unterbot diese Summe und legte ein Angebot von 8.172 Euro vor. „Anzumerken ist allerdings“, sagt der Vizebürgermeister, „dass die Firma Steiner Modulmöbel liefert. Alle Verblendungen wären somit noch offen und müssten zusätzlich erledigt werden.“ Die Tischlerei Tschirk mache hingegen passgenaue Maßmöbel und „hat auch bereits einen vernünftigen Liefertermin genannt. Daher ist die Empfehlung, trotz des Mehrpreises, die Tischlerei Tschirk als Bestbieter anzusehen.“ So wurde es im Gemeinderat auch gehandhabt.

Mit all den zusätzlichen Aufträgen werde das ursprünglich beschlossene Gesamtbudget, mit dem geplant wurde, nicht überschritten, ist Bürgermeister Dieter Posch wichtig zu erwähnen.