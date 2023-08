Michi Graf aus Wiesen: Ein Leben für die Musik

Der gebürtige Wiesener Michi Graf widmet sein Leben ganz der Musik. Seit Geburt an ist sie ein wichtiger und großer Teil seiner Kindheit und später auch seiner beruflichen Laufbahn. Diese hat trotz seiner 63 Jahren noch kein baldiges Ende in Sicht: Momentan arbeitet er gerade an einem Projekt als Produzent mit der Sängerin Naranayjana, welches bald veröffentlicht werden soll.

Mit 16 Jahren erstmals DJ im Jazzpub

Da sein Vater Musiklehrer ist, kam Graf schon sehr früh mit der Musik in Berührung. „Seine Schüler kamen immer zu uns nach Hause zum Musikunterricht“, erzählt Graf, „aus diesem Grund hatten wir unzählige Instrumente bei uns daheim, von Gitarre und Klavier bis hin zur Geige war alles dabei.“ So lernte auch Graf viele Musikinstrumente kennen und spielen. Bereits mit 13 Jahren hatten er und zwei seiner Freunde einen Musikkeller, bei dem sie viele Freunde von ihnen als Band mit Musik unterhielten. „Wir hatten auch einen Plattenspieler in unserem Musikkeller“, berichtet Graf, „mit diesem habe ich auch sehr oft Musik aufgelegt.“ Mit 16 Jahren bekam er seinen ersten Auftrag als echter DJ und zwar im Jazzpub Wiesen. „Wir waren ein paar mal im Jazzpub zu Gast, als uns Franz Bogner fragte, ob ich und mein Freund Wolfgang Murnberger nicht einmal Musik auflegen wollen würden“, erklärt Graf, „und natürlich wollten wir.“ Mit diesem Ereignis nahm seine Musikkarriere seinen Lauf.

Schlagzeuger bei Falco

Mit 19 Jahren verlegte Graf seinen Arbeitsplatz nach Wien, wo er auch die folgenden 26 Jahre blieb. Seinen Auftritten im Jazzpub Wiesen blieb er jedoch treu und legte in dieser ganzen Zeit - abgesehen von einer kaum nennenswerten Pause - weiterhin dort seine Musik am Wochenende auf. In Wien arbeitete Graf als DJ in verschiedenen Großdiscos und Clubs, wie etwa dem P1 oder der U4. Bei einer dieser Veranstaltungen traf er dann auch den österreichischen Musikstar Falco, der sich zu dieser Zeit gerade mit seinem Lied „Rock me Amadeus“ einen Namen machte. Dieser stellte gerade eine Band für Fernsehauftritte in Deutschland zusammen und hörte Graf bei einem Auftritt mit seiner damaligen Punk-Band. „Nach dem Event kam er dann zu mir und fragte mich, ob ich in seiner Band als Schlagzeuger spielen möchte“, erläutert Graf, „und ich habe ja gesagt.“ Daraufhin hatte er sechs Fernsehauftritte gemeinsam mit Falco in Deutschland. „Die österreichische Musikszene ist nicht gerade sehr groß, deshalb lernt man sich untereinander schnell kennen“, so Graf. Bei der Band „Opus“ half er als Schlagzeugvertretung aus und durch die Musik lernte er auch Niki Lauda kennen.

Projekt mit Naranayjana

Da Graf nun doch schon ein Alter von 63 Jahren erreicht hat, lässt er es zur heutigen Zeit etwas ruhiger angehen. Seinen Wohnsitz hat er wieder in Wiesen und ist dort weiterhin im Jazzpub tätig. „Ich lege jedoch nur noch einmal im Monat auf“, meint Graf. Sein nächster Auftritt dort wird am 9. September stattfinden bei der Elektro Party Night „Taktlos“. Gemeinsam mit Soundvibes Didi Fischer und DJ Xela wird er sich um die Musik an diesem Abend kümmern. Weiters ist er bei der Firma „Barracuda Music“ angestellt, einem der größten Veranstalter Österreichs. Zusätzlich ist er auch Produzent und arbeitet im Moment mit der Sängerin Naranayjana aus Ternitz an einem Album. „Das Album wird aus zwei Stilrichtungen bestehen“, erklärt Graf, „einerseits aus den Eigenkompositionen von Naranayjana und andererseits aus elektronischer Musik, zusammengemischt von mir, über die die Sängerin singt.“ Wann genau dieses Album veröffentlicht wird, ist noch unbekannt, es ist derzeit aber auf jeden Fall in Arbeit.

Ans Aufhören denkt Michi Graf im Moment also noch gar nicht. „Ich bin ein Mensch, der im Augenblick lebt“, so Graf, „solange Gott will, werde ich Musik weitermachen.“