Erntedankfeste werden meistens am ersten oder zweiten Sonntag im Oktober gefeiert, wie der Name sagt, aus Dankbarkeit für die Gaben der Natur zur Zeit der Ernte. In Neudörfl findet dazu traditionell zunächst ein Gottesdienst in der Don Bosco Halle statt mit einer anschließenden Agape, bei der eine kräftige Jause und Wein gereicht wird.

Vollbild Mehr aus Mattersburg Don Bosco Halle Erntedankfest mit üppigen Gaben in Neudörf gefeiert Marz Marzer Senioren beim „Wiesn“-Fest in Wien Konferenz im Marti... Thomas Hoffmann neuer Mattersburger SPÖ-Bezirksvorsitzender Mehr Top-Stories VfGH-Erkenntnis Das ORF-Gesetz muss nach Burgenland-Beschwerde repariert werden Baumeister Waha Nach Überschwemmungen: Hilfe für Griechenland aus St. Margarethen 100 Prozent Vitasek Die ersten 80 Tage für den Güssinger Kultursommer FB Tobias, Moritz, Aksel, Manuel und Vincent tummelten sich im Garten vor der Don Bosco Halle. Familie Bujor mit Matteo, Marie, Fabienne, Felix, Steffy, Aurelia, Bogdan und Gheorghe Christian, Yvonne, Amelie, Valentina, Verena, Oscar, Marleen und Florian Florian, Niklas, Paul, Karin, Eva und Katrin Michael, Tanja, Sophie, Marie, Michael, Raffael, Silvia, Florian, Hannes und im Hintergrund rechts Karina Kruckenfellner, die servierte Aurelia und Peter Bailony sowie Julia, Tika und Philipp Reisser Bianca, Marcel, Elvira und Andrea Isabell, Katharina, Alexander, Richard, Nicole, Julia, Hugo, Karin, Elisabeth und Markus Christina, Sabine Zenz mit Luis sowie Sandra Häußle mit Matthias Michaela, Dieter und Kilian Eitzenberger, Markus Pfister und Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl Bela Kiss und Gottfried Schmied mit Pfarrer Pater Kuruvila Gerda, Mia, Sabine, Christian, Sabine, Viktoria und Agnes ÖVP-Gemeinderat Roman Zenz, Philip Kunesch, SPÖ-Ersatzgemeinderätin Manuela Stangl, Vizebürgermeister Michael Sgarz und Kristina Zenz Karla, Christian, Susana sowie Norbert und Helga vom Sozimobil, wo sie bereits seit sechs Jahren Fahrten für die Neudörfler erledigen. Ayub, Klaus, Walter, Angelika, Ute, Esther, Marc, Marie-Luise und Theres Thomas, Lisa, Ingrid, Marlene, Andreas, Pauline, Duba, Karolina und Isabella Birgit, Isabella, Stefanie, Thomas, Jitka, Martin, Vjeran und Hannes Franz und Hermine Steiger sowie Herbert Staudenherz und Gerhard Schwindl Andrea Szuppin vom Weingut Steiger und Christoph Marchhart beim Ausschank Anna und Johann Flatischler Pastoralassistentin Jutta Pramhofer-Marchhart, die beiden Jugendpfarrgemeinderätinnen Anna Janitsch und Elisabeth Marchhart mit den Firmlingen Perrine, Simon, Philipp, Mate und Raphael Pater Kuruvila hält die Heilige Messe. Die Don Bosco Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Erntedankkrone, auch heuer wieder gestaltet und geschmückt vom Burschenverein Neudörfl. 1 /28 Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Artner Foto: Pfarre Neudörfl Foto: Artner Foto: Pfarre Neudörfl Foto: Artner Anzeige Don Bosco Halle Erntedankfest mit üppigen Gaben in Neudörf gefeiert . Am Sonntag lud die Pfarre Neudörfl zum Erntedankfest in die Don Bosco Halle.