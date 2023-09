Burschenverein präsentiert (inoffiziell) neuen Dorffeststand

Allzu viele Neuerungen wird es bei der 31. Auflage des Dorffests nicht geben – warum sollte es auch? Etwas, das sich schon so lange bewährt hat, muss nicht großartig umgekrempelt werden. Was man allerdings sagen kann: Der Burschenverein wird sich in einem neuen Glanz präsentieren. Nicht die Burschen selbst, denn auch die glänzen ohnehin schon seit eh und je, sondern über die Sommermonate hinweg haben sie in Eigenregie einen neuen Dorffeststand für sich zusammengeschraubt.

Kaum zu glauben, aber der Burschenverein feierte seine Premiere am Dorffest erst 2019. Durch die Corona-Pause sind sie deshalb heuer erst zum dritten Mal vertreten. „Wir haben den Stand, den wir die letzten Jahre benutzt haben, immer nur ausgeborgt. Dafür sind wir auch sehr dankbar, dass uns das ermöglicht wurde“, berichtet Obmann Raphael Hahn. „Allerdings hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben einen Stand mit viel Equipment zu kaufen und so auf eigenen Beinen zu stehen. Dadurch sind wir flexibler, können Sachen umbauen oder erneuern, wenn wir das wollen und einfach nach unseren Vorstellungen anpassen.“

Der Rohbau des Standes wurde vom Heurigen Hauer gekauft, da dieser, wie das auch andere Gastronomen handhaben, am Dorffest nicht mehr teilnimmt. „Damit mussten wir nicht ganz bei Null beginnen. Trotzdem haben wir viel Zeit investiert, um ihn herzurichten und nach unseren Wünschen umzubauen. Am wichtigsten war natürlich, ein Rebranding vorzunehmen und unseren Namen überall raufzubringen.“

Einige der Burschen sind beruflich im Handwerk tätig, deshalb war es auch ein Leichtes für die „Arbeitsgruppe Stand“, alle erforderlichen Schritte selbst durchzuführen. „Das war natürlich ein massiver Vorteil. Alle ließen ihre Kompetenzen einfließen – für das perfekte Endprodukt.“ Offizielle oder heimlich geleakte Fotos vom fertigen Bau gibt es momentan noch keine. Er wurde an einem sicheren Standort, bestens geschützt vor neugierigen Blicken zwischengelagert. „In voller Pracht ist er erst am Dorffest zu bewundern“, lässt Raphael Hahn die Erwartungen aber hochköcheln. Und wer die Burschen kennt, weiß, dass sie am Ende immer auch abliefern.

Was wird der Burschenverein außerdem ihren Gästen beim Dorffest bieten? „Zum einen unsere bereits bekannten Kornspitze von der Bäckerei Kaiser, belegt mit Käse oder Speck vom Heurigen Piribauer. Dazu gibt es auch sommerlich-erfrischenden Vodka und aromatischen Gin von Pannonia Spirits, der Neudörfler Destillerie-Marke. Zum anderen wird es gemeinsam mit den Lehodis und der Reborn Bar auch wieder einen Live-DJ am Samstag geben. Für beste Unterhaltung ist also gesorgt“, so Raphael Hahn. Auf Facebook (Burschenverein Neudörfl) und Instagram (burschenvereinneudorfl) wird in den kommenden Tagen noch der eine oder Programmpunkt bekannt gegeben. Folgen lohnt sich deshalb, meint der Obmann.