Tri-Tra-Trallala, der Kasperl, der ist wieder da

„Kinder, seid ihr alle da?“ So beginnt das klassische Kasperltheater, bekannt aus dem Österreichischen Rundfunk. Erstaunlicherweise fehlte dabei noch nie auch nur ein einziges Kind, alle waren immer vollzählig „da“. Auch Angelika Moser-Steiger hat regelmäßig das „Ja-aah“ vor dem Fernseher mitgerufen. Der Kasperl war für sie, wie für viele andere auch, ein wichtiger Teil ihrer Kindheit, an den sie sich gerne zurück erinnert. Irgendwann im Leben kommt für die meisten, traurig aber wahr, der Zeitpunkt, an dem man zu alt für den Kasperl wird. Angelika Moser-Steiger wollte das nicht zulassen. Sie schaffte es, die lustige und in mehrfacher Hinsicht schlagfertige Handpuppe auch in ihr Erwachsendasein hinüber zu retten.

Bevor sie 2010 erstmals ihm Rahmen des Dorffestes bei den Kinderfreunden auftrat, weil die planmäßigen Puppenspieler kurzfristig absagten, hat sie schon in der Pfarre zum Kinderfasching Kasperltheater gespielt, erzählt sie. „Dafür habe ich mir auch die ganzen Originalfiguren der Urania-Puppenbühne besorgt: den Kasperl, den Pezi, das Krokodil oder den Drachen Dagobert.“ Und noch einige mehr, wie die Hexe Kniesebein, den Räuber oder den Polizisten, die auch heuer alle wieder auftreten werden.

Die Kinder wollen Action, dass sich auf der Bühne was tut, dass zum Beispiel das Krokodil einen Klaps bekommt, der Räuber geklopft oder der Kasperl an der Zipfelmütze gezogen wird. Angelika Moser-Steiger (Kasperl)

Die Stücke, die Angelika Moser-Steiger zur Aufführung bringt, schreibt sie selbst. Dieses Mal wird „Die gestohlene Perlenkette“ vorgeführt. „Hierbei geht es darum, dass das Geburtstagsgeschenk für die Großmutti gestohlen wird – keine großartig komplizierte oder anspruchsvolle Geschichte also.“ Sie habe nämlich gemerkt, dass die Kinder einfach nur Action wollen; dass sich auf der Bühne was tut. „Dass zum Beispiel das Krokodil einen Klaps bekommt, der Räuber geklopft oder der Kasperl an der Zipfelmütze gezogen wird.“ Einiges wird auch improvisiert, denn zu einem guten Kasperletheater gehört es, dass die Kinder mit einbezogen werden und auf ihre emotionale Achterbahnfahrt reagiert wird. „Wir lassen sie mitzählen, wenn es etwas zu zählen gibt, oder wir nehmen sie mit, wenn der Schauplatz gewechselt wird: Kinder, bei 1, 2, 3 laufen wir los!“ Dann wird ein wenig mit dem Füßen getrampelt und schnurstracks findet man sich auch schon im Wald wieder. Und wenn der Bösewicht, etwa der Räuber, in Erscheinung tritt, sind die Kinder ganz entsetzt und rufen natürlich dem Kasperl oder dem Pezi zu, um ihn zu warnen, denn die beiden schauen natürlich gerade immer in die komplett andere Richtung. „So wie man es eben auch auf dem Fernsehen kennt“, weiß Angelika Moser-Steiger, was bei den kleinen Zuschauern am besten ankommt.

Heuer ist erstmals Lisa Schmitzhofer Moser-Steigers Puppenspiel-Partnerin

Dies alles allein zu handhaben wäre natürlich viel zu schwierig. Deshalb hat Angelika Moser-Steiger immer auch eine Mitspielerin dabei. Über viele Jahre hinweg war ihre kongeniale Partnerin Nicole Farkas bzw. mittlerweile Nicole Reißer, heuer wird es erstmals Lisa Schmitzhofer sein. Die 12-Jährige spielt in einer Kindertheatergruppe und hat deshalb auch schon ein bisschen Erfahrung mit Schauspielerei, wozu ja auch das Puppentheater in irgendeinem Sinne – entferntem oder engem – zählt. Auch Angelika Moser-Steigen dürften einige zusätzlich vom Theater her kennen. Bei der Bühne Neudörfl ist sie seit einigen Jahren ein wichtiger Teil des Ensembles. Im November, am 17. und 18., sowie am 24. Ist die nächste Vorführung bereits in Planung. „Dann spielen wir ‚Hier sind Sie richtig‘ von Marc Camoletti.“

Zunächst ist man allerdings richtig beim Kasperletheater, übrigens nicht nur Kinder, sondern auch für Erwachsene ist es ein riesiger Spaß. Am Ende jeder Vorführung kommt Angelika Moser-Steiger auch vor die Bühne, mit Süßigkeiten in der Tasche. „Dann dürfen die Kinder dem Kasperl die Hand geben oder ein Foto mit ihm machen.“