Draßburger Multifunktionsplatz beim Gemeindeamt wurde eröffnet

Im September des Vorjahres wurde das Musikerheim neben dem Gemeindeamt abgerissen. Auf der so entstandenen Freifläche von 1.600 Quadratmeter wurde ein Mehrzweckspiel- und trainingsplatz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene errichtet, der aufgrund seiner großzügigen Fläche auch noch erweiterbar ist. Es befinden sich dort eine Doppelschaukel, eine Nestschaukel, eine Kletterpyramide, ein Spiel-Kletter-Turm mit Rutsche sowie eine Spielanlage für die ganz Kleinen samt Sandkasten mit Sonnensegel. Für Jugendliche und Erwachsene steht ein Flying Fox, eine Calistehnics-Anlage sowie ein Cross-Trainer und eine Brustpresse für die Nutzung zur Verfügung. Auf der großzügigen Fläche haben auch zwei verschiebbare Fußballtore Platz, somit kann diese auch weiterhin für diverse Ortsveranstaltungen und Zeltfeste genützt werden. Geplant sind auch noch weitere Sitzmöglichkeiten am Platz zu schaffen. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf etwa 120.000 Euro.

„Wir haben die Ortsbevölkerung aufgerufen, sich bei der Gestaltung des Multifunktionsplatzes einzubringen. Begonnen wurde mit einem Malworkshop, bei dem Kinder und Jugendliche mit einer Zeichnung ihre Ideen einbringen konnten, gefolgt von einem Ideenworkshop. Bei der letzten Bürgerversammlung wurde über den Spielplatz diskutiert. So konnten wir viele Ideen in die Planung einbinden“, so Bürgermeister Christoph Haider.