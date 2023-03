Rege Diskussion bei Bürgerversammlung

Am vergangenen Sonntag präsentierte Bürgermeister Christoph Haider bei einer Bürgerversammlung die wichtigsten Umsetzungen und Fertigstellungen der letzten zwei Jahre in Draßburg, wie die Sanierung der Leichenhalle, die Neueröffnung der Postpartnerstelle, die Errichtung und Sanierung diverser Gassen, die Baulanderschließung sowie die Sanierung des Gemeindeamtes. Weiters wurden für die Zukunft geplante Projekte vorgestellt wie die Gestaltung des Dorfzentrums, die Neuerrichtung des Spielplatzes, Maßnahmen zum Klimaschutz wie die Bepflanzung im Ort sowie Parkplätze für den Friedhof.

Dabei konnten alle Interessierten ihre Sichtweise äußern und eigene Vorstellungen darlegen. „Zum Spielplatz wurde das Aufstellen von Tischen und Bänken am Spielplatz angeregt, an denen die Kinder ihre Jause einnehmen können. Im Dorfzentrum sollen mehr Bäume zur Beschattung gepflanzt werden und für die Festwiese hinter dem Gemeindeamt kam das Ersuchen, diese nicht mit fix aufgestellten Spielgeräten zu versehen, damit das Gelände weiterhin problemlos für Festivitäten genutzt werden kann.

„Erfreulicherweise kamen etwa 50 Personen zu dieser gut gelungenen Bürgerversammlung, die sich von Beginn an rege an den Diskussionen beteiligten. Dabei wurden viele konstruktive Ansätze und Lösungen für ein schöneres Draßburg besprochen. Viele Vorschläge aus der Bevölkerung können wir somit in der Zukunft auch umsetzen“, so der Bürgermeister, der sich über das positive Arbeitsklima aller politischen Fraktionen im Ort freut.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.