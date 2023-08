Pfarrer Jakob Kruse hat gleich drei Mal Grund zu feiern

Jakob Kruse hat gleich drei Mal Grund zu feiern: Vor 20 Jahren trat er sein Amt in der evangelischen Pfarrgemeinde Loipersbach an, vor 30 Jahren wurde er zum Pfarrer ordiniert (zum Dienst für die Kirche berufen und gesegnet) und vor 60 Jahren erblickte er das Licht der Welt. Gefeiert werden diese drei Jubiläen am Sonntag, 6. August, nach dem um 9.30 Uhr abgehaltenen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Loipersbach, in Form einer Agape im angeschlossenen Luthersaal. „Mir persönlich ist mein Geburtstag nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir mein 20-jähriges Jubiläum als Pfarrer in der Gemeinde und mein 30-jähriges Ordinationsgedenken“, meint der Geistliche bescheiden.

Jakob Kruse wurde in der norddeutschen Stadt Schleswig geboren. Mit 14 Jahren zog er mit seiner Familie nach Franken in Bayern. Nach seinem Theologiestudium wirkte er als Vikar in Nürnberg. Dort wurde er von der evangelischen Gemeinde Nürnberg zum Dienst als Pfarrer für die Kirche berufen und gesegnet (in der evangelischen Kirche = ordiniert). Von Nürnberg ging es im Jahr 1993 für vier Jahre nach Sopron, wo er seine Gattin kennenlernte und im Jahr darauf auch heiratete. Sein weiterer Weg als Geistlicher führte ihn und seine Familie anschließend für sieben Jahre zurück nach Deutschland und zwar nach Freising bei München. „Danach wollten wir aus familiären Gründen wieder in die Nähe von Sopron ziehen und als eine Pfarrstelle in Loipersbach frei wurde, habe ich mich gemeldet und seit dem sind wir hier und sind sehr glücklich darüber“, versichert der Pfarrer, der auch in seiner freien Zeit gerne für seine Gemeinde da ist.

Wenn er aber so richtig abschalten möchte und etwas Ruhe braucht, geht er auf seinen Krautacker, wo er Kartoffel, Tomaten und sonstiges Gemüse kultiviert. „Die Paprika sind heuer leider nichts geworden“, bedauert er augenzwinkernd. Im Urlaub ist die Familie mit ihren drei Kindern häufig in Pfarrer Kruses Heimatland Deutschland sowie in der Schweiz unterwegs, um die weit verstreute Verwandtschaft zu besuchen.