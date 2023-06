Feier zum 100-jährigen Jubiläum des SC Neudörfl

Das Programm war bunt gemischt und lud sowohl zum aktiven Mitmachen ein, als auch zum entspannten Zusehen. Am Freitag wurde mit einen Hobbymannschaftenturnier gestartet. Am Samstag folgte der Superzehnkampf, bei dem sich die verschiedensten Neudörfler Vereine duellierten, gefolgt von einem Abendprogramm mit Musik der „Jailhouse Dogs“. Der Ausklang erfolgte am Sonntag mit einer Heiligen Messe am Sportplatz und anschließendem Frühschoppen mit Musik des Musikvereins „Szent Miklos“.

Obmann Mike Schügler, Vize-Obmann Wolfgang Hajek und alle Mitwirkenden freuten sich über ein sehr gelungenes Fest. Auf die nächsten hoffentlich wieder sehr erfolgreichen 100 Jahre des Vereins.

Freitag: Hobbymannschaftenturnier

FB Max, Timo, Gugi, Julian, Alexander, Felix, Jeremy und Rouven Martin Salcher, Günter Aberl und Manfred Puntigam Peter Major und Johann Schuster beim Spendenkasten. Martina, Denise, Valentina, Paula und Rosa Michael Dutter, Tischlermeister Franz Tschirk, Tochter Katharina Tschirk und Michael Lenzinger Karli Glawatsch und Walter Rohmeis, beides ehemalige SCN-Torhüter. Michael Hörandl und Franz Donhauser betreuten die Essensausgabe. Roman Eitzenberger und Heinz Farkas waren für den Grill zuständig Manfred Schügerl, ehemaliger Spieler, Walter Horvath, ehemaliger langjähriger Obmann sowie Toni Puntigam und Karl Trinkl, beide Sektionsleiter bzw. Präsident beim Meistertitel 1989 in der 1. Klasse. Franz Eder, Josef Fichtinger, Manfred Pöschl, SCN-Obmann Mike Schügerl, Thomas Suppan, Christian Olbrich, Manfred Seiser, Wolfgang Marchhart und Karl Neunteufl. Johann Ugrinovich, Manfred Schügerl, beides Spieler in den 60ern sowie Roland Portius, Obmann des Männergesangsvereins und großer SCN-Fan. Christina, Michi, Gabi, Birgit, Anika und Irina. Herbert Staudenherz, Helmut Matzak, Heinrich Wograndl, Spieler von den 50er Jahren bis in die 70er hinein, sowie Christl Lovranich. Toni Puntigam, Adi Fürbacher, Kurt Markl, Beppo Giefing und Walter Schwindl hatten sich viel zu erzählen. Vize-Obmann des SCN Wolfgang Hajek mit Helene, der Tochter seines Neffen. Cengiz Bastug, Markus Maszlovits, Christian Salcher und Michael Maszlovits vom Team "Piri & Friends". Drei Tage lag Feier zum 100-jährigen Jubiläum des SC Neudörfl . Von Freitag bis Sonntag fand auf der Erich Hörandl Sportanlage des SC Neudörfl die große Feier zum 100-jährigen Bestehen des Fußballvereins statt.

Die acht Teams des Hobbyturniers, Platzierung sowie Siegerehrung

Einsatz, Kampfgeist und filigrane Technik

Das Finale musste durch Elferschießen entschieden werden

Die Hobbyteams sowie ehemalige Spieler und Funktionäre machen sich zum Gruppenfoto bereit

Samstag: Superzehnkampf und Musik der „Jailhouse Dogs“

Sonntag: Frühschoppen mit dem Musikverein „Szent Miklos“