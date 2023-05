Bad Sauerbrunn: Pfingstfest steht wieder an

Ein buntes Rahmenprogramm, gute Stimmung und ein volles Festzelt ist auch heuer wieder beim vom Burschenverein Bad Sauerbrunn veranstalteten Pfingstfest garantiert. Gleich am Samstag, um 15 Uhr, startet der Kirtag mit einem Highlight und zwar mit dem Kirtagsbaumumzug. Am Sonntag geht's bereits um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen los, am Abend werden „Mini und Claus aufspielen. Am Montag beginnt das Kirtags-Event mit einer Heiligen Messe Festzelt, ab 10.30 Uhr geht der Frühschoppen mit dem Neudörfler Musikverein Szent Miklos über die Bühne. Natürlich gibt es wieder für die jüngeren Besucher einen Vergnügungspark - am Montag von 11 bis 12 Uhr gibt es Gratisfahrten.

