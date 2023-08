Anna-Kirtag der Draßburger Fußballer

Nachwuchsspiele der Burschen und Mädchen wie auch Matches der beiden Kampfmannschaften standen am Programm, wobei die „Erste“ in der Regionalligas Ost einen 2:0-Erfolg verbuchen konnte. Und auch auf gute Unterhaltung wurden großen Wert gelegt, am Freitag spielte „Jonny Wild“ auf, am Samstag „Roland & Company“. Am Sonntag fand die Feldmesse im Zelt statt und anschließend begann der Frühschoppen mit dem Musikverein Draßburg. Den Abschluss bildete ein Dämmerschoppen mit „Heidegluat“.