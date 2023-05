Bezirk Mattersburg: Süchtiger attackierte Freund wegen Cannabis

Die Tat hatte sich am 22. Februar 2022 in einer Gemeinde im Bezirk Mattersburg ereignet. Der damals erst 17-jährige drogensüchtige Jugendliche tauchte am Nachmittag bei einem anderen Jugendlichen auf, dem er angeblich ein Kilo Cannabiskraut zur Verwahrung übergeben hatte.

Er forderte von dem auf einem Sofa Sitzenden das Suchtgift und 100 Euro und rastete, als er beides nicht erhielt, völlig aus.

Klappmesser gezückt und mit Umbringen gedroht

Der Angreifer, der seit seinem 14. Lebensjahr Cannabis konsumiert, versetzte dem Opfer mehrere Schläge mit der Faust und mit einem Teleskopschlagstock. Außerdem zückte er ein Klappmesser mit acht Zentimeter Klingenlänge und kündigte an, er werde den anderen „abstechen“.

Dann brach er eine Holzkiste, in der er das Cannabis vermutete, mit einem Brecheisen auf und schlug aus Wut mit dem Brecheisen auf einen Holztisch ein.

Andere anwesende Jugendliche schritten ein und stellten sich schützend vor das Opfer, das schließlich flüchten konnte.

Der heute 17-Jährige erlitt bei dem Angriff Prellungen an mehreren Körperstellen. Er litt nach dem Vorfall unter Angstzuständen, konnte nicht schlafen und traute sich allein nicht mehr aus dem Haus. Mit psychotherapeutischer Hilfe versucht er das Erlebte aufzuarbeiten.

Verdächtiger sollte regelmäßig zum Drogentest kommen

Der Verdächtige wurde nach dem Vorfall kurzfristig festgenommen, dann aber unter Auflagen entlassen. Er sollte Kontakt zu einer Bewährungshelferin halten und regelmäßig zum Drogentest kommen.

Jedoch sei er, so der Angeklagte, im Vorjahr „noch mehr reingerutscht“. Die Drogentests habe er jedesmal „rausgezögert, bis zum letzten Drücker“ und er habe seinen Suchtgiftkonsum so gesteuert, dass die Testergebnisse „sauber“ blieben.

Im März 2023 wurde der jetzt 18-Jährige in Untersuchungshaft genommen: Gegen ihn wird in einem Drogenverfahren ermittelt, das zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden wird.

„Mir tut's sauleid, ich war bummzua“

Beim Prozess wegen des tätlichen Übergriffs auf den 17-Jährigen bekannte sich der Angeklagte reumütig schuldig. „Mir tut's sauleid, ich war bummzua, hatte kein Hirn!“, bat er im Gerichtssaal das Opfer des Angriffs und dessen Familie um Entschuldigung.

Die Bewährungshelferin empfahl eine Suchtbehandlung, aber auch eine geregelte Tagesstruktur in Form einer Ausbildung für den Angeklagten. Das Abschlittern in die Sucht sei möglicherweise ein Hilfeschrei, oder auch eine Form der „Selbsttherapie“.

Der Verteidiger bat darum, den Angeklagten „nicht als Dämon hinzustellen“ und verwies auf das junge Alter seines Mandanten.

Schuldspruch, aber keine Strafe

Jugendrichterin Gabriele Nemeskeri sprach den 18-Jährigen schuldig. Der Ausspruch einer Strafe wurde auf eine Probezeit von zwei Jahren vorbehalten. An das Opfer der Attacke muss der 18-Jährige 1.500 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Außerdem erhielt er die Weisung, sich einer Therapie zu unterziehen.

Der 18-Jährige bleibt in Untersuchtungshaft. Ein Drogenprozess steht ihm noch bevor.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.