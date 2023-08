Acht Monate „brav“, dann wieder am Dealen

Der 34-jährige Mann aus dem Bezirk Mattersburg war am 10. Mai dieses Jahres verhaftet worden. Er hatte an drei Männer Cannabis verkauft, einer von ihnen war ebenfalls als Dealer tätig und befindet sich im Gefängnis.

„Das Problem ist sein Vorleben“, sagte Staatsanwalt Christian Petö über den 34-Jährigen, der sich am 24. August vor einem Schöffensenat verantworten musste. Zwei Verurteilungen aus den Jahren 2019 und 2021 hatten den Süchtigen nicht davon abgehalten, selbst wieder Cannabis, Kokain und Heroin zu konsumieren und sich diesen Konsum durch den Drogenverkauf zu finanzieren.

Anwalt Michael Dohr lobte die Ehrlichkeit seines Mandanten. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir

„Ich mache das Geschäft auch schon lang“, sagte Verteidiger Michael Dohr, diesmal sonnengelb gekleidet. „So reumütig geständig, habe ich noch keinen Mandanten gesehen.“ Der Angeklagte habe Hintermänner preisgegeben und verraten, wo sich deren Plantagen befinden.

Nach Tod der Mutter wieder in Sucht geschlittert

„Ich war nach der letzten Verurteilung acht Monate brav“, erzählte der Angeklagte. Dann sei seine Mutter gestorben, das habe ihn an den Tod seines Sohnes erinnert, er sei „komplett abgestürzt“ und wieder in die Heroinabhängigkeit abgeglitten.

Die Kindheit des Angeklagten war schwierig, sieben Jahre sei er „im Heim“ gewesen, sagte der heute 34-Jährige. Schon als Jugendlicher sei er „auf der Nadel“ gewesen, mit 18 befand er sich Substitutionsprogramm.

Als ihn seine Freundin mit dem gemeinsamen Kind stehen ließ, habe er wieder mit dem Drogenkonsum begonnen.

Sieben Kilo Cannabis verkauft

Mindestens sieben Kilo Cannabis, THC-hältige Vape Pens und Gummiwaren verkaufte er, um sich den Konsum von Cannabis, Heroin, Kokain und LSD zu finanzieren.

„Ich brauchte ein bis zwei Gramm Heroin pro Tag, das kostet 60 bis 100 Euro“, gestand der Angeklagte. Sein letzter Arbeitstag war am 30. März 2020, zum AMS sei er nicht mehr gegangen, „weil sie mir so auf die Nerven gingen“. Man habe ihn stets in Kurse setzen wollen.

Sieben Monate lang habe er daher vor der Verhaftung nicht einmal mehr die Notstandshilfe bekommen.

„Leute brachten mich schnell auf die Palme“

Generell hätten ihn „die Leute schnell auf die Palme gebracht“, weshalb er Drogen nahm, um sich zu beruhigen. „Daran gewöhnt man sich schnell und der Konsum geht rauf.“

„Ich will Sie davon abhalten, Suchtgift in Verkehr zu setzen“, sagte Staatsanwalt Petö in seinem Abschlussplädoyer. „Man hat gesehen, wie ehrlich er ist, das hat man bei Drogendelikten nicht häufig“, erwähnte Verteidiger Michael Dohr.

„Ich will unbedingt eine Therapie machen, auch wenn es nicht vom Gericht bewilligt wird“, wünschte sich der Angeklagte.

Zwölf Monate Haft muss der Angeklagte verbüßen

Er wurde wegen Suchtgifthandels zu 24 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon 16 Monate bedingt. Vier Monate aus einer früheren bedingten Strafe muss er zusätzlich verbüßen. 1.240 Euro, die bei dem Mann gefunden wurden, werden an den Staat überwiesen.

„Wenn Sie noch irgendein Suchtgift auch nur schief anschauen! Elf und 16 Monate bedingt hängen wie ein Damoklesschwert über Ihnen! Die werden mit Sicherheit widerrufen“, warnte ihn Richterin Melanie Gschiel.

Der Angeklagte nahm das Urteil an, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.