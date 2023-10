Ehemalige Bank Austria Mattersburg: Projekt „Da Buki-Restaurant“ auf Eis gelegt

Foto: zVg

Werbung Forchtenstein Anzeige Am 08. Oktober wird auf Burg Forchtenstein das Kastanienfest gefeiert

D ie Da Buki-Brüder sind seit rund 20 Jahren in der Gastronomie tätig, in Neutal betreiben sie erfolgreich ein Restaurant und es gab Pläne, auch in Mattersburg die Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Sie kauften vor einem Jahr das ehemalige Gebäude der Bank Austria in der Mattersburger Innenstadt. Aus diesem Vorhaben wird nach aktuellem Stand nun doch nichts.